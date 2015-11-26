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Ozzy Osbourne

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8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»

2 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE полон сил

23 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк

7 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE был прооперирован

27 сен 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об ответе AEG

25 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG

13 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Тур называется "No More Tours" а не "No More Tours Ever"»

6 сен 2018 : 		 Выиграй шоу с OZZY OSBOURNE

4 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST

1 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE открыл североамериканскую часть тура
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OZZY OSBOURNE'у стало лучше



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Ozzy Osbourne чувствует себя «намного лучше» после трёх дней пребывания в больнице из-за осложнения после гриппа.

Сын певца, Jack, опубликовал в Instagram селфи в машине с подписью: «Свежая съёмка. Новые очки. Солнечный день. Всё хорошо. Поеду повидать отца. Ему намного лучше. Спасибо за все ваши сообщения)».

7 февраля Tony Iommi, коллега Ozzy по BLACK SABBATH, написал в своём аккаунте в Twitter'е: «Я желаю @OzzyOsbourne скорейшего выздоровления, и я знаю, что он будет раздосадован из-за того, что ему пришлось отменить часть своего тура, но я уверен, что он вернётся на сцену как можно быстрее. Поправляйся скорее, мой друг. С любовью, Oz, Tony x».



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