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Ozzy Osbourne

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ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»



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Zakk Wylde высоко оценил новый альбом Ozzy Osbourne'a и высказался о возможности дальнейшей работы с его группой PRIDE & GLORY.

В беседе с Eonmusic перед выступлением BLACK LABEL SOCIETY на фестивале Download в Великобритании в прошлом месяце Zakk сказал о пластинке Ozzy "Patient Number 9":

«Альбом просто отпад. Он и Andrew [Watt, продюсер] сочинили альбом. Материал просто отменный, а Ozzy поёт великолепно, и я могу выкладываться на полную катушку».

Что касается того, как он записывал свои партии для "Patient Number 9", Wylde сказал следующее:

«Вообще-то Andrew приходил в мою студию Black Vatican, пробежался по нескольким партиям и сказал: "Нет, Zakk. Я сделал это вот так", или что-то в этом роде. Так что да, это было круто».

Wylde рассказал о легендарных музыкантах, которые также появились на альбоме:

«Если бы вы сказали мне в 15 лет, что я буду записывать альбом с Ozzy, Jeff'ом Beck'ом и Tony Iommi, я бы сказал: "Да ладно. Тушите свет". Это огромная честь!»

Zakk также коснулся темы PRIDE & GLORY — своего сайд-проекта в стиле южный рок, который выпустил всего один альбом в 1994 году:

«Мы отлично провели время, записывая эту пластинку с Jamo [James'ом LoMenzo, бас] и отцом Brian'ом [Brian'ом Tichy], так что это было круто. Мы отлично провели время, записывая эту пластинку, и тур был прикольным, но, к сожалению, у нас закончились средства на пиво, и всё на этом завершилось. Нам пришлось вернуться домой».

На вопрос о том, могут ли PRIDE & GLORY когда-нибудь вернуться, Zakk ответил:

«Да, мы всегда можем это сделать. Jamo сейчас играет с MEGADETH, отец Brian — с THE DEAD DAISIES. Да, мы всё ещё дружим, так что нет причин, почему мы не могли бы это сделать. Можно просто отправиться в студию Ватикан, чтобы записать ещё одну пластинку, не говоря уже о том, чтобы просто гастролировать в поддержку той, которую уже выпустили, понимаете, о чём я? Так что да, мы всегда можем это сделать».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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6 июл 2022
G
Gleb Monster
«Нет, Zakk. Я сделал это вот так, или что-то в этом роде». Иначе говоря, как Закк ни старался, модный рэпер был неумолим, и на выходе будет тот же швах :/
6 июл 2022
gravitgroove
А че не нанял продюсера, который какой-нибудь диско эйсид хаус пишет? Пх да, не так популярно, как Бибер, хотя и бибер уже не модный у девочек и мальчиков, надо было Айлиш звать пластинку продюсировать.
6 июл 2022
J
Jack of Diamonds
так то Watt вполне себе рокер, просто у некоторых память куриная, начинал он в группе с Хьюзом играть и оказался не настолько узколобым, продюсирует и сочиняет и рокешник, и попсу

просмотров: 1063

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