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ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»



Zakk Wylde высоко оценил новый альбом Ozzy Osbourne'a и высказался о возможности дальнейшей работы с его группой PRIDE & GLORY.



В беседе с Eonmusic перед выступлением BLACK LABEL SOCIETY на фестивале Download в Великобритании в прошлом месяце Zakk сказал о пластинке Ozzy "Patient Number 9":



«Альбом просто отпад. Он и Andrew [Watt, продюсер] сочинили альбом. Материал просто отменный, а Ozzy поёт великолепно, и я могу выкладываться на полную катушку».



Что касается того, как он записывал свои партии для "Patient Number 9", Wylde сказал следующее:



«Вообще-то Andrew приходил в мою студию Black Vatican, пробежался по нескольким партиям и сказал: "Нет, Zakk. Я сделал это вот так", или что-то в этом роде. Так что да, это было круто».



Wylde рассказал о легендарных музыкантах, которые также появились на альбоме:



«Если бы вы сказали мне в 15 лет, что я буду записывать альбом с Ozzy, Jeff'ом Beck'ом и Tony Iommi, я бы сказал: "Да ладно. Тушите свет". Это огромная честь!»



Zakk также коснулся темы PRIDE & GLORY — своего сайд-проекта в стиле южный рок, который выпустил всего один альбом в 1994 году:



«Мы отлично провели время, записывая эту пластинку с Jamo [James'ом LoMenzo, бас] и отцом Brian'ом [Brian'ом Tichy], так что это было круто. Мы отлично провели время, записывая эту пластинку, и тур был прикольным, но, к сожалению, у нас закончились средства на пиво, и всё на этом завершилось. Нам пришлось вернуться домой».



На вопрос о том, могут ли PRIDE & GLORY когда-нибудь вернуться, Zakk ответил:



«Да, мы всегда можем это сделать. Jamo сейчас играет с MEGADETH, отец Brian — с THE DEAD DAISIES. Да, мы всё ещё дружим, так что нет причин, почему мы не могли бы это сделать. Можно просто отправиться в студию Ватикан, чтобы записать ещё одну пластинку, не говоря уже о том, чтобы просто гастролировать в поддержку той, которую уже выпустили, понимаете, о чём я? Так что да, мы всегда можем это сделать».







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