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Ozzy Osbourne

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SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить



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SHARON OSBOURNE в программе "Fox & Friends" сказала, что они с мужем ещё не переехали в Великобританию, потому что «дом ещё не готов»:

«У нас есть семейный дом более чем тридцать лет, но мы никогда там долго не жили. И ты возвращаешься и сталкиваешься с проблемой: "Упс, там всё развалилось". Поэтому мы проводим ремонт, и после уже переедем».

На вопрос о том, почему пришлось переехать, она ответила:

«Есть много причин. Да, нам не нравится насилие с применением оружия в Лос-Анджелесе. И там гораздо больше места для жизни Ozzy. Он может рыбачить на нашей земле, стрелять — он любит стрелять — и это в целом совсем другой образ жизни. Он может гулять, заниматься своими делами, никто на него не будет пялиться. И он может уединиться».

Когда её попросили рассказать о политических подтекстах предыдущего комментария Ozzy о том, что он не хочет «умереть в сумасшедшей Америке», она сказала:

«Я полагаю, он сказал это из-за того, что здесь на руках огромное количество оружия, люди совершают преступления, и им не нужно даже платить залог, а потом вдруг — бум! — они снова оказываются на улице. И кажется, что нет никаких последствий для плохого поведения. И поэтому: "Что ж, с таким же успехом я могу сделать это снова. Залога нет. Почему бы и нет?" Надеюсь, они изменят закон в связи с подобными случаями...»




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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29 сен 2022
S
Sw0Rn
Ох уж эта Америка)
29 сен 2022
Hellg
Если Оззи так любит стрелять, то оставался бы в Лос-Анджелесе. По-моему так было бы логичнее.
Like!1
29 сен 2022
F
FaycT
Hellg, он же любит сам стрелять, а не когда по нему.
29 сен 2022
balamut75
По лошадям будет стрелять с которыми он под наркотой часами базарил
29 сен 2022
gravitgroove
Все дело в бешеном налоге на элитную недвигу в Калифорнии и в первую очередь в L.A., что теперь дешевле жить в замке под Лондоном.

Если бы они на это указали, то их вполне вероятно начали бы шеймить в плоть до угроз на кэнсел.

Оззи любит стрелять из лука и арбалета.

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