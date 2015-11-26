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Ozzy Osbourne

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7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»

2 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE полон сил

23 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк

7 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE был прооперирован

27 сен 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об ответе AEG

25 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG

13 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Тур называется "No More Tours" а не "No More Tours Ever"»

6 сен 2018 : 		 Выиграй шоу с OZZY OSBOURNE

4 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST

1 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE открыл североамериканскую часть тура

31 авг 2018 : 		 У OZZY OSBOURNE есть идеи для нового альбома
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OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа



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Ozzy Osbourne был госпитализирован из-за осложнений после гриппа.

Sharon, жена и менеджер вокалиста BLACK SABBATH, поделилась новостью в Твиттере:

«Как некоторые из вас, возможно, слышали, Ozzy был госпитализирован после некоторых осложнений от гриппа. Его врачи считают, что так будет лучше для его скорейшего выздоровления. Спасибо всем за заботу и любовь».

По данным The Blast, в понедельник Ozzy оказался в больнице Кека в ОСК.



OZZY OSBOURNE Hospitalized Following Flu Complications





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


7 фев 2019, 10:23		правильного иммунитета дедушке, а то зачастил с болячками.

ИванСемичев


7 фев 2019, 11:50		Зачастил с болячками старик. Оно и понятно возраст и сверхбурная жизнь в прошлом. Так может вдруг и ластами щёлкнуть . Может ну его с гастролями уже ? Он всем всё доказал легендой стал бабла заработал .


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