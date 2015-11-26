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OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа



Ozzy Osbourne был госпитализирован из-за осложнений после гриппа.



Sharon, жена и менеджер вокалиста BLACK SABBATH, поделилась новостью в Твиттере:



«Как некоторые из вас, возможно, слышали, Ozzy был госпитализирован после некоторых осложнений от гриппа. Его врачи считают, что так будет лучше для его скорейшего выздоровления. Спасибо всем за заботу и любовь».



По данным The Blast, в понедельник Ozzy оказался в больнице Кека в ОСК.

















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