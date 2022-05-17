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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
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Ozzy Osbourne

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|||| 17 май 2022

Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью



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Sharon Osbourne в недавней беседе ответила на вопрос, в какой сейчас форме OZZY OSBOURNE:

«О, он в хорошей форме, всё отлично. Он заканчивает работу над новым альбомом, выход которого планируется на сентябрь, и сейчас работает в студии. Он всё сочиняет и записывает вокал, что приводит его в очень позитивное состояние... Он просто не перестаёт писать и петь. И мы построили ему большую студию в доме в Англии, так что он может делать это всё дома. И он с нетерпением ждёт возвращения, скажу вам от чистого сердца!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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17 май 2022
vasinv1
аккурат к моему 35-летию выпустит альбом!

просмотров: 1461

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