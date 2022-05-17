17 май 2022



Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью



Sharon Osbourne в недавней беседе ответила на вопрос, в какой сейчас форме OZZY OSBOURNE:



«О, он в хорошей форме, всё отлично. Он заканчивает работу над новым альбомом, выход которого планируется на сентябрь, и сейчас работает в студии. Он всё сочиняет и записывает вокал, что приводит его в очень позитивное состояние... Он просто не перестаёт писать и петь. И мы построили ему большую студию в доме в Англии, так что он может делать это всё дома. И он с нетерпением ждёт возвращения, скажу вам от чистого сердца!»







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