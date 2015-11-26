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Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле



Sharon Osbourne рассказала в интервью для Variety, что работает над байопиком о своём детстве и ранних годах с Оззи.



«Я не хочу делать ещё один фильм о рок-н-ролле, сексе, наркотиках, деньгах и музыканте, — сказала Шарон. — Это нечто другое. Ещё не было фильма о женщине, которая занимается менеджментом, — это правдивая история — и она о том, кто преуспевает в борьбе, и вы взглянете на это с другой стороны».



«Это рассказ о том, что происходило, прежде чем мы поженились, — сказала она. — Это безумие моего детства, когда я росла бок о бок с индустрией и могущественным отцом, который был довольно жесток».



Sharon также заявила, что она «покажет нечто совершенно неизвестное»: «Это Оззи в очень молодом возрасте. Это Оззи в 20 лет».











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