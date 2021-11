1 ноя 2021



ZAKK WYLDE сыграл на всех песнях на новом альбоме OZZY OSBOURNE ?



"ZAKK WYLDE сыграл на всех песнях на новом альбоме OZZY OSBOURNE?" — такой вопрос был поставлен в Diary Of The Madmen - The Ultimate Ozzy Osbourne Podcast. Ответ с официального аккаунта Ozzy был положительным.







