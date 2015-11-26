13 окт 2021



OZZY OSBOURNE : «Новый альбом похож по звучанию на "Ordinary Man"»



OZZY OSBOURNE в рамках недавнего интервью сообщил, что для нового альбома записано 15 композиций:



«По своей тональности он будет похож на "Ordinary Man", но я не могу описать его полностью. Я не слышал его в течение некоторого времени, потому что он постоянно переходит к следующему человеку для добавления своих частей, — мы постоянно возимся с ним».







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