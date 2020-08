сегодня



OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»



Ozzy Osbourne обрушился с критикой на Дональда Трампа за то, как тот отреагировал на пандемию коронавируса, сказав, что 45-й президент Америки «ведёт себя как дурак».



Легендарный вокалист дал свой комментарий после того, как более 5,5 миллионов американцев были заражены и по крайней мере 174 255 умерли (по данным Университета Джона Хопкинса). Средний показатель ежедневных смертей в стране за семь дней превысил 1000 человек, как минимум, 24 дня подряд.



В интервью Rolling Stone Ozzy сказал:



«За всю свою жизнь я никогда не видел ничего подобного. Становится хуже, а не лучше. А этот парень ведёт себя как дурак. Мне не очень нравится много говорить о политике, но я должен сказать, что я чувствую к этому парню. Надежды осталось мало. Может, у него в рукаве есть козырь, и он нас всех удивит, и я надеюсь, что так и будет. [Недавно] за один день [в Америке] погибло больше тысячи человек. Это безумие, чёрт побери. Людям придётся жить с социальным дистанцированием и ношением масок, иначе это никогда не закончится».



В прошлом месяце официальный интернет-магазин "Ozzy For President" пополнился сувенирами "Ozzy For President", включая футболки, толстовки, литографии, наклейки и пуговицы.



Оригинальная футболка "Ozzy For President" с тем же дизайном впервые появилась в 1984 году.



Так как он родился в Англии, Osbourne не имеет права стать президентом США, но он рассказал Rolling Stone:



«Если бы я баллотировался в президенты, я бы постарался хотя бы немного узнать о политике. Потому что, чёрт возьми, парень, который у вас там сейчас, не так уж много об этом знает, как мне кажется. В Конституции сказано, что любой может быть президентом. Но не похоже, что кто-то может быть чёртовым кардиохирургом и просто работать со скальпелем. Ты должен знать, что ты, чёрт побери, делаешь. И для всех, кто баллотируется на этот пост, думаю, должен быть возрастной ценз. Восемь лет для нас — это ничто для нас, но если тебе, чёрт подери, семьдесят шесть, восемь лет равноценно смерти».



В июне 2019 года Ozzy и Sharon Osbourne были недовольны тем, что Трамп без разрешения использовал музыку рокера.



Sharon тогда опубликовала следующее заявление:



«Мы посылаем уведомление кампании "Трамп" (или любой другой кампании) о том, что им запрещено использовать музыку Ozzy Osbourne'а в политической рекламе или в любых политических кампаниях. Музыка Ozzy Osbourne'а не может быть использована ни для каких целей без разрешения».







