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Ozzy Osbourne

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19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

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18 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я, должно быть, самый счастливый человек в мире»

16 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в фонд Майкла Джей Фокса

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8 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE демонстрирует прогресс

2 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE отменил визит в Швейцарию

30 мар 2020 : 		 OZZY OSBOURNE практикует самоизоляцию

24 мар 2020 : 		 Stay Home For OZZY OSBOURNE
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OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»



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Ozzy Osbourne обрушился с критикой на Дональда Трампа за то, как тот отреагировал на пандемию коронавируса, сказав, что 45-й президент Америки «ведёт себя как дурак».

Легендарный вокалист дал свой комментарий после того, как более 5,5 миллионов американцев были заражены и по крайней мере 174 255 умерли (по данным Университета Джона Хопкинса). Средний показатель ежедневных смертей в стране за семь дней превысил 1000 человек, как минимум, 24 дня подряд.

В интервью Rolling Stone Ozzy сказал:

«За всю свою жизнь я никогда не видел ничего подобного. Становится хуже, а не лучше. А этот парень ведёт себя как дурак. Мне не очень нравится много говорить о политике, но я должен сказать, что я чувствую к этому парню. Надежды осталось мало. Может, у него в рукаве есть козырь, и он нас всех удивит, и я надеюсь, что так и будет. [Недавно] за один день [в Америке] погибло больше тысячи человек. Это безумие, чёрт побери. Людям придётся жить с социальным дистанцированием и ношением масок, иначе это никогда не закончится».

В прошлом месяце официальный интернет-магазин "Ozzy For President" пополнился сувенирами "Ozzy For President", включая футболки, толстовки, литографии, наклейки и пуговицы.

Оригинальная футболка "Ozzy For President" с тем же дизайном впервые появилась в 1984 году.

Так как он родился в Англии, Osbourne не имеет права стать президентом США, но он рассказал Rolling Stone:

«Если бы я баллотировался в президенты, я бы постарался хотя бы немного узнать о политике. Потому что, чёрт возьми, парень, который у вас там сейчас, не так уж много об этом знает, как мне кажется. В Конституции сказано, что любой может быть президентом. Но не похоже, что кто-то может быть чёртовым кардиохирургом и просто работать со скальпелем. Ты должен знать, что ты, чёрт побери, делаешь. И для всех, кто баллотируется на этот пост, думаю, должен быть возрастной ценз. Восемь лет для нас — это ничто для нас, но если тебе, чёрт подери, семьдесят шесть, восемь лет равноценно смерти».

В июне 2019 года Ozzy и Sharon Osbourne были недовольны тем, что Трамп без разрешения использовал музыку рокера.

Sharon тогда опубликовала следующее заявление:

«Мы посылаем уведомление кампании "Трамп" (или любой другой кампании) о том, что им запрещено использовать музыку Ozzy Osbourne'а в политической рекламе или в любых политических кампаниях. Музыка Ozzy Osbourne'а не может быть использована ни для каких целей без разрешения».

OZZY OSBOURNE Blasts DONALD TRUMP



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

hansi_hrb


23 авг 2020, 13:03		Старый ты баран очкастый. Если кому и идти в политику из осборнов, то это только Шэрон.

Voin of Valhalla


23 авг 2020, 15:15		Второму кандидату в президенты США тоже больше 75. И думая об этом я почему то вспоминаю Черненко

hansi_hrb


23 авг 2020, 15:52		Черненко как генсек был крут. Быстро пришел, и быстро ушел. Чет помню момент когда в садике был в младшей группе и услышал о его смерти. Первая или второй случай когда начал осозновать что люди умирают.

Virgo_ad_noctum


23 авг 2020, 16:03		А что он должен сделать? Сказать вирусу, чтобы остановился? Применить против него какое-то оружие? Нельзя остановить все и запереть людей без средств на месяцы и годы.
"Если кому и идти в политику из осборнов, то это только Шэрон."
Так кто бы из Осборнов ни пошел в политику, все равно, решения принимала бы Шэрон ))))).

hansi_hrb


23 авг 2020, 16:20		А что он должен сделать? Сказать вирусу, чтобы остановился?

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Слушать человека который только недавно стал записывать музыку на трезвую не стоит. Алкашка никому ума не прибавляла, что б там подкаблучник не рассказывал о уникальности своего неподверженного ничему организму.

Evil Dmitry


23 авг 2020, 17:00		Старый ты дурак, давно превратившийся из культа в клоуна.

Virgo_ad_noctum


23 авг 2020, 17:06		"Алкашка никому ума не прибавляла"
Ох, если б только алкашка...

sibterminator


23 авг 2020, 18:10		Несолидно Ози делать заявы в духе Баха или Томми Ли.

hansi_hrb


23 авг 2020, 18:14		Интересно почему музыканты из УК не делают резких заявлений, хотя королевство в красной зоне.


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