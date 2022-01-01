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OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению



Sharon Osbourne опубликовала сообщение о состоянии здоровья OZZY OSBOURNE:



«Наша семья хотела бы выразить огромную благодарность за огромное количество слов любви и поддержки в преддверии операции Ozzy! Состояние его хорошее, и он на пути к выздоровлению! Ваша любовь значит для него очень и очень много!»

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