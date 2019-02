11 фев 2019



Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус



Дебютный сольный альбом Ozzy Osbourne'а "Blizzard Of Ozz" 1980 года в пятый раз стал платиновыми, как сообщает RIAA (Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки), после выпуска пяти миллионов сертифицированных единиц. 4 февраля, когда пластинка в очередной раз была признана платиновой, прошло более двух десятилетий с тех пор, как она получила платиновый статус в четвёртый раз (15 августа 1997 г.).



4 февраля 2003 года также был выпущен альбом лучших хитов Ozzy "The Essential Ozzy Osbourne", ставший дважды платиновым, когда совокупный тираж достиг более двух миллионов сертифицированных единиц. Эта коллекция была сертифицирована платиновой 3 марта 2016 года.



"Blizzard Of Ozz" был переиздан в 2011 году в дополненном виде, когда оригинальные записи были восстановлены и прошли ремастеринг. Этот альбом выпускался отдельно или как часть роскошного бокс-сета "Diary Of A Madman" 1981 года, который включал в себя как альбомы на CD и виниле, так и 100-страничное иллюстрированное издание, а также документальный фильм на DVD и «детальную копию в натуральную величину легендарного креста Ozzy».



Два альбома были записаны вскоре после того, как Ozzy уволили из BLACK SABBATH, и ознаменовали его краткое, но легендарное сотрудничество с покойным героем гитары Рэнди Роадсом. Ozzy рассказал в интервью The Pulse Of Radio, что он посчитал, что у него на руках все козыри: «Вы вроде имеете представление об этом, а потом ничего не понимаете, потому что вы вступаете на новую территорию. И поскольку меня уволили из BLACK SABBATH, между ними и мной было много соперничества. Я был в более выигрышном положении, и мне было нечего терять, понимаете».



Оба альбома вышли с ранее не издававшимися бонус-треками, они были восстановлены и ремастированы с оригинальных аналоговых записей.



На альбомах были восстановили басовые и барабанные треки, сыгранные соответственно Бобом Дэйсли и Ли Керслейком, которые при странных обстоятельствах были удалены из переиздания 2002 года женой и менеджером Ozzy, Sharon, из-за спора о гонорарах.



В переиздание "Blizzard Of Ozz" вошли три бонусных студийных трека, в том числе альтернативная версия "Goodbye To Romance", и песня, никогда ранее не издававшаяся в США, — "You Looking At Me, Looking At You".











