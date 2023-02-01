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OZZY OSBOURNE завязывает с турами



OZZY OSBOURNE официально отменил европейский тур, в оригинале запланированный на 2019 год:



«Это, вероятно, одна из самых трудных вещей, которыми мне когда-либо приходилось делиться с моими преданными поклонниками. Как вы все, наверное, знаете, четыре года назад, в этом месяце, я попал в серьезную аварию, в результате которой повредил позвоночник. Моей единственной целью в течение всего этого времени было вернуться на сцену. Мой голос в порядке. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и совсем недавно проведенной новаторской процедуры "Киберника" (HAL) мое тело все еще физически слабо.



Я искренне признателен всем вам за то, как терпеливо вы все это время хранили свои билеты, но, по совести говоря, сейчас я понял, что физически не в состоянии участвовать в предстоящих гастролях в Европе и Великобритании, поскольку знаю, что не смогу справиться с необходимыми переездами. Поверьте мне, когда я говорю, что мысль о том, что я разочаровываю своих поклонников, действительно выводит меня из себя больше, чем вы можете себе представить.



Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом. Моя команда сейчас разрабатывает варианты, чтобы я мог выступать без необходимости переезжать из города в город и из страны в страну.



Я хочу поблагодарить мою семью.... мою группу... мою команду.... моих давних друзей, JUDAS PRIEST, и, конечно, моих поклонников за их бесконечную преданность, верность и поддержку, и за то, что они дали мне жизнь, о которой я никогда не мечтал.



Я люблю вас всех...»







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