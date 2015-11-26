4 янв 2022



Tony Iommi доволен сотрудничеством с OZZY OSBOURNE



Легендарный гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi поделился видеообращением, в котором рассказал о некоторых проектах, которыми он был занят в течение последних 12 месяцев. 73-летний музыкант заявил:



«Здравствуйте. Ну вот, снова наступило это время года. Ещё один год — 2022-й. Вы можете в это поверить? В наши дни время время летит очень быстро. Для меня это был очень напряжённый год. Я много работал над бокс-сетами SABBATH, которые вышли в прошлом году, и это было интересно. Я давал много интервью, как и остальные участники группы. Так что это было хорошо, и они были приняты тоже хорошо.



За последний год со мной произошло несколько интересных событий. Одно из них заключается в том, что в честь меня назвали окаменелость, которой 480 миллионов лет, её назвали Айомми. Это было великолепно. Я никогда не думал, что такое может случиться. И следующее, что произошло, во что я, опять же, никогда бы не поверил, это то, что я выпустил свой собственный парфюм. Ко мне обратилась Xerjoff — роскошная итальянская парфюмерная компания — с предложением выпустить свой собственный парфюм. И, Боже, я сказал: "Да". Это было очень здорово для меня, потому что я всегда интересовался, много-много лет, различными одеколонами, лосьонами после бритья и тому подобным. И это показалось мне отличной возможностью принять участие в чём-то, и я с самого первого дня сотрудничал с Серджио Момо, генеральным директором Xerjoff.



Последние два года мы работаем над этим, и получается неплохо. Я также написал трек под названием "Scent Of Dark". Я работал с Майком Эксетером, инженером/продюсером, у себя дома, и мы придумали этот трек. Я сыграл его Серджио, он ему понравился, и мы использовали его в качестве трека для поддержки парфюма. И он вышел очень хорошим — мне очень понравилось, и реакция на него была фантастической. Я продолжаю в том же духе сочинять подобные вещи. Это был отличный опыт для меня. И мы использовали струнные. Это было очень хорошо. Серджио также сыграл на гитаре. Так что всё вышло довольно неплохо. Это был интересный и хороший проект. Мы сняли видео в поддержку этого проекта, что было очень весело. И моя жена сыграла призрака в конце видео и в начале видео, так что посмотрите его.



Ещё одна вещь — это работа с Ozzy над треком для его предстоящего сольного альбома. Я написал этот трек, и он сделал на нём несколько отличных вокальных партий. Я был очень доволен тем, что он сделал; он очень хорошо поёт. Так что это был ещё один наш проект.



Я также хотел бы поблагодарить моего давнего друга Ральфа Бейкера — моего менеджера и друга на протяжении 30 с лишним лет. Это удивительно, правда. Он проделал огромную работу и не был оценён по достоинству, или получил не ту похвалу, которую заслуживает. Он работал за кулисами, не покладая рук, и был рядом со мной днём и ночью. Это было здорово. Спасибо, Ральф.



И, наконец, я хотел бы поблагодарить всех поклонников. Вы были великолепны и поддерживали меня. Я хотел бы пожелать вам всего самого наилучшего в 2022 году. Хорошего года. Спасибо».







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