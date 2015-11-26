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Andrew Watt травит байки об OZZY



Andrew Watt в рамках недавнего интервью ответил на просьбу рассказать его самую любимую историю, связанную с OZZY:



«О некоторых из них я не могу сказать в эфире. Их слишком много — реально много. Каждый день — это история.



Во время пандемии мы записывали [новый альбом Оззи]. Я зашёл к нему домой. А он рисует. На самом деле он отличный художник и любитель рисовать. Так что я пришёл, подошёл и сел. Он как раз рисовал что-то, он использовал много красного. Так что я просто разговаривал с ним, пока он это делал. А он рисовал кучу кругов и тому подобное. И он сказал: "Хорошо, круто". Я такой: "Куда мы идём?" Он же берёт этот огромный лист бумаги, выходит с ним на улицу своей фирменной походкой и кладёт его перед деревом. А потом говорит: "Ладно, садись прямо здесь". И он выходит с пневматикой. Когда в руках OZZY пневматика — она может быть у кого угодно, нет вопросов, но когда она в руках OZZY — это страшно. А ещё собаки на заднем дворе и всё такое. Он такой: "Хорошо. Давай постреляем". А я такой: "Подожди. Погоди. Мы должны забрать собак". Я и один из людей, которые там работали, берём собак и [заводим] их в дом. А он стреляет по мишеням, он много так делал во время пандемии — он не промахнулся ни в одну мишень. Думайте, что хотите, — он просто спускается, и бум — идеальный выстрел. Он попал в каждый круг. [Он] удивительный человек».







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