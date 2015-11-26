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Ozzy Osbourne

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14 окт 2021 : 		 Andrew Watt травит байки об OZZY

13 окт 2021 : 		 OZZY OSBOURNE: «Новый альбом похож по звучанию на "Ordinary Man"»

4 окт 2021 : 		 JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE

4 окт 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE выйдет зимой

29 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE получил золото

18 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE будет лечиться

14 сен 2021 : 		 Дуэт OZZY OSBOURNE и Лемми

27 авг 2021 : 		 Специальный комплект OZZY OSBOURNE

18 авг 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Возвращаться назад не хотел»

6 авг 2021 : 		 BOB DAISLEY — о замене его партий на двух альбомах OZZY: «Это выглядело жалко»

30 июл 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Пазлы от OZZY OSBOURNE

24 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального

24 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу

21 май 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»

21 май 2021 : 		 Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью

19 май 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»

15 май 2021 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»

14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15

19 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE

13 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео
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Andrew Watt травит байки об OZZY



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Andrew Watt в рамках недавнего интервью ответил на просьбу рассказать его самую любимую историю, связанную с OZZY:

«О некоторых из них я не могу сказать в эфире. Их слишком много — реально много. Каждый день — это история.

Во время пандемии мы записывали [новый альбом Оззи]. Я зашёл к нему домой. А он рисует. На самом деле он отличный художник и любитель рисовать. Так что я пришёл, подошёл и сел. Он как раз рисовал что-то, он использовал много красного. Так что я просто разговаривал с ним, пока он это делал. А он рисовал кучу кругов и тому подобное. И он сказал: "Хорошо, круто". Я такой: "Куда мы идём?" Он же берёт этот огромный лист бумаги, выходит с ним на улицу своей фирменной походкой и кладёт его перед деревом. А потом говорит: "Ладно, садись прямо здесь". И он выходит с пневматикой. Когда в руках OZZY пневматика — она может быть у кого угодно, нет вопросов, но когда она в руках OZZY — это страшно. А ещё собаки на заднем дворе и всё такое. Он такой: "Хорошо. Давай постреляем". А я такой: "Подожди. Погоди. Мы должны забрать собак". Я и один из людей, которые там работали, берём собак и [заводим] их в дом. А он стреляет по мишеням, он много так делал во время пандемии — он не промахнулся ни в одну мишень. Думайте, что хотите, — он просто спускается, и бум — идеальный выстрел. Он попал в каждый круг. [Он] удивительный человек».







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


14 окт 2021, 17:33		андрюшка едва спасся


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