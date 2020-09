сегодня



JACK OSBOURNE хвалит биографию отца



JACK OSBOURNE поделился своим мнением о предстоящем документальном фильме "Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne":



«Если честно, я не собираюсь приписывать что-то себе, всё это дело заслуга нашего режиссёра Greg'a Johnston'a. Он проделал фантастическую работу, он работает с нами со времён "The Osbournes"; он был одним из исполнительных продюсеров шоу. Так что он отлично нас знает, он проявляет чуткость.



Каждый раз в прошлом, когда я делал скрины для мамы из "God Bless Ozzy" или что-то ещё, связанное с семьёй, частенько были замечания [она давала их]. И первый раз, когда она пришла в офис, чтобы посмотреть фильм, это был даже не полноценный вариант, — наверное было готово всё на две трети — думаю, что единственное замечание, что от неё было, так это переставить одно из изображений, и всё.



Они просто убойно всё сделали. Для меня — и я буду это повторять всем, кто захочет посмотреть фильм, — я считаю, что это последний вариант того, чтобы мы хотели рассказать, и темы, которых мы хотели коснуться в процессе, мне очень нравится последняя часть. С этаким настроением. И Rick Rubin рассказывает о наследии папы очень здорово. Это трогательный последний акт, прекрасный конец длинной истории».































+0 -2



просмотров: 406