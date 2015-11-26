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SHARON OSBOURNE дома



SHARON OSBOURNE сообщила о том, что вернулась домой. Она опубликовала фотографию мужа в маске и пяти собак:



«Вернулась домой после двух отрицательных тестов и посмотрите какая милота меня ждет! Очень рада, что вернулась домой на праздники и спасибо всем огромное за поддержку. Берегите себя и желаю всем счастливых праздников!»













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