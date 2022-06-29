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Ozzy Osbourne

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|||| 29 июн 2022

OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем



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В недавнем интервью Ozzy Osbourne обсудил новый альбом. Выдержки из беседы приведены ниже.

Это ваш первый альбом, выпущенный после пандемии. Что происходило в вашей голове в первые дни пандемии, и отражены ли какие-то из этих чувств в этих песнях?

«Я сделал прививки, но в итоге всё равно подхватил COVID. Мой последний альбом ("Ordinary Man") вышел всего за несколько недель до начала пандемии, и я как раз собирался отправиться в студию, чтобы работать над новым, когда весь мир остановился. Не секрет, что последние четыре года были очень трудными для меня, но создание этого альбома отвлекло меня от проблем».

В работе над альбомом участвовали музыканты, с которыми у вас была общая история. Каково было воссоединиться с Tony Iommi в музыкальном плане?

«Было очень здорово работать с Tony. Он — мастер риффов. Никто не может сравниться с ним в этом плане. Жаль только, что эти песни не вошли в альбом BLACK SABBATH "13"».

Zakk внёс большой вклад в этот альбом. Как было принято решение пригласить его, ведь он не играл на предыдущем альбоме?

«Zakk — часть моей семьи и всегда будет ею. Альбом нуждался в той тяжести, которую придаёт его игра. Он пришёл и всё сделал как надо».

Расскажите нам о первом сингле "Patient Number 9", в котором участвует Jeff Beck. Как вы считаете, какой вклад он внёс в песню?

«Эта песня о психиатрической клинике. То, что такой человек, как Jeff Beck, играет на моём альбоме, — это просто невероятно, это большая честь. Нет другого гитариста, который играл бы так, как он, а его соло на "Patient Number 9" просто поражает воображение».




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29 июн 2022
WahrandPhain
ну чо, посоны, у кого поразилось воображение от соляка в Patient Number 9)?
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30 июн 2022
grgr
WahrandPhain, ваще не прёт Озик, что в молодости, что щас тем боль. недоразумение ходячее.

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