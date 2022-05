сегодня



Вокалист FOZZY — о сравнении с OZZY



В новом интервью PopCulture Chris Jericho из FOZZY обсудил сходство его голоса с вокальными данными легендарного фронтмена BLACK SABBATH Ozzy Osbourne'a:



«Это всегда было со мной. Это не попытка звучать как Оззи; это мой вокальный диапазон — он действительно первоклассный... Так что элементы этого всегда присутствовали. Собственно говоря, на альбоме [2012 года] "Sin And Bones" я сказал: "Давайте, чёрт возьми, запишем песню [BLACK] SABBATH. Давайте я попробую звучать как Ozzy". И мы записали "Fairies Wear Boots". И если вы послушаете её, то скажете: "Ну вот, теперь это точно Ozzy". Так что у нас всегда были некоторые из этих элементов.



Но вы правы, есть пара песен... Я имею в виду "Nowhere To Run", даже когда мы играем её, а мы играем её вживую каждый вечер [поёт припев песни], при исполнении этой песни я чувствую: "О, это похоже на Оззи". И я думаю, что одна из причин этого — когда [гитарист] Rich Ward пишет мелодию, или Johnny Andrews, наш продюсер, который пишет все песни вместе с нами, они знают, что у меня на душе, и они знают, что в этом стиле есть что-то высококлассное, и я думаю, вы бы сказали "Оззиподобное". Некоторые люди звучат как Steve Perry, некоторые — как Bruce Dickinson, некоторые — как [Paul] McCartney, а я звучу как Ozzy. Так что это вроде как моя епархия. И мы не пытаемся сочинять песни, которые звучат как Ozzy, но есть определённые элементы, которые имеют эту вибрацию, и даже я могу почувствовать её и услышать её. Это круто — весело, когда тебя сравнивают с кем-то... Послушайте, люди забывают: Ozzy — один из величайших рок-н-ролльных певцов всех времён, так что я с радостью воспринимаю это сравнение в любой день недели, чувак».







