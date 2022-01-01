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Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE



Вокалист WARRANT Robert Mason в рамках недавнего интервью рассказал о работе с OZZY OSBOURNE'ом в туре:



«Мне позвонила Sharon Osbourne и сказала, что Ozzy собирается в тур, — это был тур Ozzmosis 95-го года, — и она сказала, что хочет использовать реального певца (для бэк-вокала) вместо каких-либо бэк-треков. В то время семплирование активно использовалось для клавишных партий. Моё имя было названо несколькими продюсерами в качестве вероятного кандидата, поэтому она позвонила мне. Не прошло и двух недель, как я уже был в Стокгольме парнем за сценой, исполняющим все бэк-вокальные партии. Я занимался этим в течение года».







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