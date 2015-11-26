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Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле



Rob "Blasko" Nicholson, известный как басист группы OZZY OSBOURNE'а, был принят на работу в Ripple Music на должность эксклюзивного вице-президента по специальным проектам и A&R. Он будет работать непосредственно вместе с соучредителем Ripple Music и генеральным директором Тоддом Северином, чтобы подписывать контракты с новыми артистами и создавать специальные проекты с уже существующими на вновь созданной должности. Одновременно он продолжит гастролировать с OZZY OSBOURNE'ом и будет выполнять роль менеджера для своих музыкантов.



«Я очень рад приветствовать Blasco в команде Ripple Music! Его впечатляющий послужной список, опыт и знания отражают глубокую преданность делу развития артистов — это та страсть, которую мы разделяем», — сказал Тодд Северин.



«Тодд — настоящий первопроходец в андеграундном мире, и я надеюсь не посрамить наследие Ripple Music и внести свой вклад в их нужное и важное дело. Для меня честь участвовать в проекте», — сказал Blasko.







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