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*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Ozzy Osbourne

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|||| 1 апр 2022

MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE



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Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith подтвердил, что принимал участие в записи нового альбома OZZY OSBOURNE:

«Мы записали новый альбом, а мастеринг уже начался. Robert Trujillo [METALLICA] сыграл на ряде песен, Duff [McKagan, GUNS N' ROSES bassist] тоже принимал учасие. Я и Andrew [Watt] тоже в деле».

Относительно гостей он сказал следующее:

«Tony Iommi и Ozzy никогда не сотрудничали вне BLACK SABBATH. Tony прислал нам кучу риффов, и мы взяли лучший из них, который оказался чертовски классным. Так что Andy на басу сделал охренительно круто — бас в песне просто потрясающий. А Tony прислал нам риффы — файлы; он в Англии — и мы сыграли под них. В ней есть все. В ней есть все, что вам нужно. Ozzy это понравилось. Так что он играет на этом треке. Потом Eric Clapton играет гребаное соло типа вау-вау-вау CREAM. Мы спрашиваем: " Eric, не мог бы ты сыграть соло на этой песне? Вау-вау, пожалуйста. Eric, что ты думаешь об этом, насчет вау-вау?" Потому что это его чертова фишка. И вот он солирует на другом треке. На двух песнях играет Jeff Beck. Мы пытались пригласить Jimmy Page [LED ZEPPELIN], мы пытались привлечь святую троицу, но я не уверен, что Page играет сейчас слишком часто, к сожалению. А вот Mike McCready [PEARL JAM] участвует в одном треке. Josh Homme, мой соседушка по QUEENS [OF THE STONE AGE], солирует на одном треке. И Zakk Wylde [BLACK LABEL SOCIETY] тоже играет на этой пластинке, причем везде. Так что для гитаристов просто полный улёт».

New OZZY OSBOURNE Album To Feature PEARL JAM's MIKE MCCREADY, QUEENS OF THE STONE AGE's JOSH HOMME





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