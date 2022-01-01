1 апр 2022



MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE



Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith подтвердил, что принимал участие в записи нового альбома OZZY OSBOURNE:



«Мы записали новый альбом, а мастеринг уже начался. Robert Trujillo [METALLICA] сыграл на ряде песен, Duff [McKagan, GUNS N' ROSES bassist] тоже принимал учасие. Я и Andrew [Watt] тоже в деле».



Относительно гостей он сказал следующее:



«Tony Iommi и Ozzy никогда не сотрудничали вне BLACK SABBATH. Tony прислал нам кучу риффов, и мы взяли лучший из них, который оказался чертовски классным. Так что Andy на басу сделал охренительно круто — бас в песне просто потрясающий. А Tony прислал нам риффы — файлы; он в Англии — и мы сыграли под них. В ней есть все. В ней есть все, что вам нужно. Ozzy это понравилось. Так что он играет на этом треке. Потом Eric Clapton играет гребаное соло типа вау-вау-вау CREAM. Мы спрашиваем: " Eric, не мог бы ты сыграть соло на этой песне? Вау-вау, пожалуйста. Eric, что ты думаешь об этом, насчет вау-вау?" Потому что это его чертова фишка. И вот он солирует на другом треке. На двух песнях играет Jeff Beck. Мы пытались пригласить Jimmy Page [LED ZEPPELIN], мы пытались привлечь святую троицу, но я не уверен, что Page играет сейчас слишком часто, к сожалению. А вот Mike McCready [PEARL JAM] участвует в одном треке. Josh Homme, мой соседушка по QUEENS [OF THE STONE AGE], солирует на одном треке. И Zakk Wylde [BLACK LABEL SOCIETY] тоже играет на этой пластинке, причем везде. Так что для гитаристов просто полный улёт».













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