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OZZY OSBOURNE : «COVID-19 реален, это не заговор»



OZZY OSBOURNE в рамках нового эпизода "Ozzy Speaks" поговорил о туровой активности:



«Я надеюсь вернуться на грёбаную сцену, когда короновирус будет под контролем. Мы можем отыграть несколько сраных концертов.



Пожалуйста, если вы слушаете это шоу, не будьте долобене и не ходите ни на одну эту тупую COVID-еппа-пати. Это всё для сраных дурачков. Потому что всё по-настоящему, это не теория заговора, это может убить вас нахрен!»



















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