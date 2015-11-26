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Ozzy Osbourne

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BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»



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Jimmy Kay и Alan Dixon из The Metal Voice недавно поговорили с бывшим басистом Гэри Мура, Ozzy Osbourne'а и RAINBOW Bob'ом Daisley о его новом альбоме, посвящённом гитаристу Гэри Муру, — "Moore Blues for Gary - Tribute To Gary Moore", который был выпущен 26 октября на earMusic. Выдержки из беседы приведены ниже.

Daisley Дейсли рассказал о карьере Гэри Мура, об участниках трибьют-альбома Гэри Муру, о том, кому отдал предпочтение Мур среди гитаристов Ozzy, и о том, как Мур отказался от роли гитариста в группе Ozzy, когда того уволили из Black Sabbath.

Об Ozzy, который хотел видеть Гэри Мура в качестве гитариста до Рэнди Роадса:

«Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром; Гэри Мур был первым выбором Ozzy. Когда Ozzy был в Лос-Анджелесе после того, как его уволили из Black Sabbath, он думал о создании группы, и его первым выбором был Гэри Мур. Гэри не хотел работать с Ozzy из-за его репутации наркомана и алкоголика, из-за его ненадёжности и непрофессионализма. Гэри сказал: "Я помогу тебе найти гитариста или, если ты найдёшь гитариста, о котором хочешь услышать моё мнение, я помогу тебе в этом"».

Кому из гитаристов Ozzy Оззи Гэри Мур отдал предпочтение:

«Я хотел бы добавить, что Гэри высоко оценил Jake'а E. Lee. Я думаю, что Jake E. Lee — один из лучших гитаристов среди тех, кто когда-либо работал с Оззи».

BOB DAISLEY Talks OZZY OSBOURNE Guitarists -







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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Kliops144


17 дек 2018, 15:00		"Кому из гитаристов Ozzy Оззи Гэри Мур отдал предпочтение:"

Бля, кто кому отдал предпочтение?

Agnazar


17 дек 2018, 15:15		Перевод сладенький конечно :)

Альбом, кстати, хороший. Не знал, что Мура с Оззи что-то кроме общего басиста связывало.

r2d2


17 дек 2018, 15:31		Kliops144, все ясно вроде бы. Читая не торопись, вдумывайся в слова:)


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