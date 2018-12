сегодня



BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE : «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»



Jimmy Kay и Alan Dixon из The Metal Voice недавно поговорили с бывшим басистом Гэри Мура, Ozzy Osbourne'а и RAINBOW Bob'ом Daisley о его новом альбоме, посвящённом гитаристу Гэри Муру, — "Moore Blues for Gary - Tribute To Gary Moore", который был выпущен 26 октября на earMusic. Выдержки из беседы приведены ниже.



Daisley Дейсли рассказал о карьере Гэри Мура, об участниках трибьют-альбома Гэри Муру, о том, кому отдал предпочтение Мур среди гитаристов Ozzy, и о том, как Мур отказался от роли гитариста в группе Ozzy, когда того уволили из Black Sabbath.



Об Ozzy, который хотел видеть Гэри Мура в качестве гитариста до Рэнди Роадса:



«Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром; Гэри Мур был первым выбором Ozzy. Когда Ozzy был в Лос-Анджелесе после того, как его уволили из Black Sabbath, он думал о создании группы, и его первым выбором был Гэри Мур. Гэри не хотел работать с Ozzy из-за его репутации наркомана и алкоголика, из-за его ненадёжности и непрофессионализма. Гэри сказал: "Я помогу тебе найти гитариста или, если ты найдёшь гитариста, о котором хочешь услышать моё мнение, я помогу тебе в этом"».



Кому из гитаристов Ozzy Оззи Гэри Мур отдал предпочтение:



«Я хотел бы добавить, что Гэри высоко оценил Jake'а E. Lee. Я думаю, что Jake E. Lee — один из лучших гитаристов среди тех, кто когда-либо работал с Оззи».

















