Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 38
*Новое видео THE ROLLING STONES 38
*Новое видео SUFFOCATION 29
*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 19
*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 18
*MEGADETH выступили с временным участником 18
*AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER 16
*Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания 15
*Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни н... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 38
*Новое видео THE ROLLING STONES 38
*Новое видео SUFFOCATION 29
*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 19
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



14 сен 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «OZZY OSBOURNE звал меня в группу»

13 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию

7 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE просил лишь об одном шоу, но...

31 авг 2023 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

20 авг 2023 : 		 GUS G.: «С OZZY OSBOURNE я почти не общаюсь»

9 авг 2023 : 		 Квадрик OZZY OSBOURNE не желаете?

27 июл 2023 : 		 Быка OZZY установили в Бирмингеме

26 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за разочарованием»

25 июл 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

10 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 OZZY теперь еще и бык!

18 июн 2023 : 		 Быть быку OZZY или нет?

15 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER был удивлён, что OZZY так быстро начал сольную карьеру

13 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «С OZZY я вообще не общаюсь»

6 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «OZZY в инвалидном кресле на сцене? Почему бы и нет»

17 май 2023 : 		 Новые фигурки OZZY OSBOURNE

12 май 2023 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру

6 май 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE

28 апр 2023 : 		 OZZY OSBOURNE скучает по зрителям

30 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip

17 мар 2023 : 		 Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?

8 мар 2023 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»

5 мар 2023 : 		 ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»

3 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»

25 фев 2023 : 		 STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE

22 фев 2023 : 		 STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ADRIAN VANDENBERG: «OZZY OSBOURNE звал меня в группу»



zoom
В рамках недавней беседы с The Metal Voice ADRIAN VANDENBERG на вопрос о том, предлагали ли ему место в KISS или группе OZZY OSBOURNE'а, ответил:

«Было дело. Есть одна история, которую я никогда раньше не рассказывал, но в действительности это был Ozzy. Впервые я встретил его во время тура 1983 года, когда мы начинали, но должен сказать, что он был не совсем трезв, что, конечно, было крайне необычно для него. Но его тур-менеджер представил меня ему, и он был в кафетерии одного из отелей. Ozzy сказал: "Adrian, не хочешь присоединиться к моей группе?" Я ответил: "Чувак, мы же выступаем перед вами. И Jake [E. Lee, гитарист Ozzy в то время] — фантастический музыкант". И он пробормотал что-то вроде: "Будем на связи". Но позже некоторые люди упоминали, что Don Airey и ещё несколько ребят из группы говорили Ozzy, что мой стиль игры очень похож на игру Рэнди Роадса в смысле классических влияний, типа евро-металла в сочетании с американским, а также с блюзом, и всё в таком духе. Так что, услышав это предложение и услышав игру Рэнди, поскольку я не был знаком с игрой Рэнди, потому что Ozzy не был популярен в Европе в то время, — он был очень популярен в Соединенных Штатах, я понял, почему они нас позвали. Ведь когда мы получили приглашение присоединиться к ним в турне, я был очень удивлён. Я подумал: "Ух ты, Ozzy". Я и понятия не имел, что он настолько популярен в Штатах».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 сен 2023
Corpsegrinder04
Оззи в те времена и Лошадь, с которой разговаривал и обещал на ней жениться, тоже в группу звал. Так что ничего удивительного.

просмотров: 407

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом