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ADRIAN VANDENBERG: «OZZY OSBOURNE звал меня в группу»



В рамках недавней беседы с The Metal Voice ADRIAN VANDENBERG на вопрос о том, предлагали ли ему место в KISS или группе OZZY OSBOURNE'а, ответил:



«Было дело. Есть одна история, которую я никогда раньше не рассказывал, но в действительности это был Ozzy. Впервые я встретил его во время тура 1983 года, когда мы начинали, но должен сказать, что он был не совсем трезв, что, конечно, было крайне необычно для него. Но его тур-менеджер представил меня ему, и он был в кафетерии одного из отелей. Ozzy сказал: "Adrian, не хочешь присоединиться к моей группе?" Я ответил: "Чувак, мы же выступаем перед вами. И Jake [E. Lee, гитарист Ozzy в то время] — фантастический музыкант". И он пробормотал что-то вроде: "Будем на связи". Но позже некоторые люди упоминали, что Don Airey и ещё несколько ребят из группы говорили Ozzy, что мой стиль игры очень похож на игру Рэнди Роадса в смысле классических влияний, типа евро-металла в сочетании с американским, а также с блюзом, и всё в таком духе. Так что, услышав это предложение и услышав игру Рэнди, поскольку я не был знаком с игрой Рэнди, потому что Ozzy не был популярен в Европе в то время, — он был очень популярен в Соединенных Штатах, я понял, почему они нас позвали. Ведь когда мы получили приглашение присоединиться к ним в турне, я был очень удивлён. Я подумал: "Ух ты, Ozzy". Я и понятия не имел, что он настолько популярен в Штатах».







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