17 ноя 2023



Сын OZZY OSBOURNE: «В туры он больше не поедет»



Сын OZZY OSBOURNE Jack в интервью The Messenger сказал, что полагает, что его отец закончил с турами:



«Я не думаю, что он снова отправится в турне. Но он хочет выступать на разовых шоу — фестивалях, концертах и т.п..



Он еще не закончил!»







+4 -0



( 7 ) просмотров: 3092

