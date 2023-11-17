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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Ozzy Osbourne

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|||| 17 ноя 2023

Сын OZZY OSBOURNE: «В туры он больше не поедет»



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Сын OZZY OSBOURNE Jack в интервью The Messenger сказал, что полагает, что его отец закончил с турами:

«Я не думаю, что он снова отправится в турне. Но он хочет выступать на разовых шоу — фестивалях, концертах и т.п..

Он еще не закончил!»




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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17 ноя 2023
D
DimasRocker
Да какие уже туры...
17 ноя 2023
olly71
Ну если сможет одну песню не сидя на стуле и без потери сознания это уже будет успех.
17 ноя 2023
v
veps1
Как скажет Шэрон
18 ноя 2023
Gustaff
veps1, ну а чего. Всем бы таких заботливых жен как она. Он ей очень многим обязан. Хорошо, что они вместе столько лет.
Like!6
18 ноя 2023
M
Marvin
Gustaff, согласен. Шэрон, конечно, тетка до денег жадная, но без нее Оззи давно бы окончательно спился и снаркоманился. По его же словам, Шэрон неоднократно буквально брала его за шкирку и тащила в наркологию. Так что в том, что он до сих пор жив, немалая ее заслуга. Далеко не каждая жена стала бы так возиться.
Like!3
18 ноя 2023
F
Flashback
Marvin, конечно, любой толковый бизнесмен заботится о своих активах.
Like!1  Dislike!1
18 ноя 2023
D
Don Huan
Шэрон: я так не думаю.
Like!1

просмотров: 3092

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