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OZZY OSBOURNE в порядке



Сын OZZY OSBOURNE'a Jack в программе "The News Desk" ответил на вопрос о состоянии его отца, который недавно заболел коронавирусом:



«Он в порядке. Я как раз говорил с ним практически перед тем, как прийти к вам. Он просто сказал... Я не буду повторять, КАК он это сказал, но, скажем так, по его словам, это отстой».















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