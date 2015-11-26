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OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH



Ozzy Osbourne говорит, что совсем не заинтересован в выступлениях с BLACK SABBATH. С тех пор как SABBATH закончили тур "The End" (это произошло в Бирмингеме, Англия, в феврале 2017 года, не утихают слухи о возможном реюнионе, хотя бы в форме фестивального шоу или иного особого мероприятия. В тот период времени группа провела прощальный тур, так как гитарист Tony Iommi, у которого в 2012 году был диагностирован рак, больше не может совершать длительные поездки, несмотря на ремиссию.



На вопрос в новом интервью для Rolling Stone о недавних комментариях Iommi о том, что он всё ещё хочет, чтобы BLACK SABBATH когда-нибудь снова выступили вживую, Ozzy ответил:



«Без меня. Для меня вопрос закрыт. Единственное, о чём я сожалею, так это о том, что мы не отыграли на последнем прощальном концерте в Бирмингеме с Bill'ом Ward'ом. Я чувствовал себя очень плохо из-за этого. Это было бы здорово. Я не знаю, каковы были обстоятельства, стоящие за этим, но это было бы хорошо. Я разговаривал с Tony несколько раз, но у меня нет ни малейшего интереса [отыграть ещё один концерт]. Может, Tony сейчас просто скучно».







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