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OZZY OSBOURNE : «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»



Ozzy Osbourne в интервью рассказал журналу GQ, что он страдает от респираторного заболевания, которое подвергает его повышенному риску тяжёлой пневмонии и неблагоприятному исходу, если он заболеет COVID-19:



«У меня эмфизема, так что если я подхвачу этот вирус, мне кранты. [Он имеет в виду ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь лёгких) — заболевание, которое затрудняет дыхание и со временем ухудшает состояние]».



На вопрос о том, как у него сейчас обстоят дела со здоровьем, Ozzy ответил:



«Операция, которую мне сделали, выбила меня из седла. Я повредил шею в аварии на квадроцикле [в 2003 году], и когда она зажила, это сжало позвоночник, так что со мной происходили всякие странные вещи. Как-то я был на сцене и внезапно ощутил резкий приступ боли с одной стороны моего тела. Потом однажды ночью полтора года назад я пошёл в туалет в темноте и просто упал на пол. Я сказал [своей жене]: "Шэрон, я на полу", а она: "Ну тогда вставай!" Но я не смог встать. Как только тебе исполнится 70, шлюзы откроются, и всё устремится вниз. Имейте в виду, мне это долго сходило с рук».



Ozzy также заявил, что в данный момент он изо всех сил старается соблюдать все меры безопасности:



«Если я выхожу на улицу, я ношу маску, но мне не нравится носить маску, поэтому я не часто выхожу на улицу. Продюсер моего альбома [Andrew Watt] заразился вирусом. Я звонил ему каждый день, а он говорил, что не может заснуть, потому что как только он засыпает, то перестаёт дышать. Теперь он уже не тот же самый человек... Такое случается с любым, кто был близок к смерти: он стал немного осторожнее относиться к жизни. Но две мои внучки заразились, и вы бы не заметили, что с ними что-то не так. Он просто отскочил от них».





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