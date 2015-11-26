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OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»



OZZY OSBOURNE в недавнем интервью рассказал об OZZFEST'е, который впервые пройдёт в канун Нового года.



Как вам работается в праздники?



«Я всегда хотел работать в Рождество — это хороший старт Нового года. Ozzfest в Forum, в Нью-Йорке, в канун Нового года, с нами — у нас две сцены — там будут [MARILYN] MANSON, ROB ZOMBIE, ZAKK SABBATH, ICE-T, ну и ещё ребята».



В этом году в составе много выпускников Ozzfest.



«О да, в этом-то и вся прелесть — это похоже на all-stars of Ozzfest. Это одна из тех вещей, которыми я действительно горжусь, — с этого всё это началось. Много лет назад, когда мы попробовали вписаться в состав Lollapalooza, те ответили, что у них недостаточно места для OZZY и подобной музыки. Так что мы рискнули, сделали всё по-своему, и это сработало. И вот мы здесь спустя 21 год. Боже мой».



Похоже в мире хард-рока царит дух настоящего товарищества?



«Знаешь, люди смотрят на металлистов и думают: "О, они плохие люди". Но на самом деле это не так. В смысле, если вдруг случится что-то плохое, мне позвонят и спросят: "Ты в порядке? Тебе нужна помощь?" Это началось много лет назад, когда не стало Рэнди [Роадса]. Недавно я связался с Jonathan'ом [Davis из KORN] после смерти его жены. Это много значит — поддерживать друг друга».



Давайте теперь немного о Zakk'e, который вернулся к вам в состав, но это будет не единственным его шоу в рамках фестиваля, ведь он ещё сыграет и с ZAKK SABBATH.



«Хорошо, что он вернулся. Zakk — как член моей семьи, и работать с ним теперь, когда мы оба ведём трезвый образ жизни, одно удовольствие. Знаешь, ведь он дольше всех из гитаристов был со мной, что в SABBATH, что со мной как с сольным музыкантом».



Чего вы ждёте от этого Ozzfest'a?



«Я хочу показать всем отличное шоу, Я хочу как следует повеселиться. Я к тому, что Новый год мы встретим грандиозно!»



И вы будете на сцене, когда наступит Новый год?



«Да. вполне возможно, ведь когда ты репетируешь, то это одно, но потом,когда выходишь на сцену, всё идёт само собой, и ты не очень всё контролируешь. Так что мы просто должны следить за временем и прерваться, когда начнётся отсчёт последних секунд уходящего года».



















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