Бывший басист OZZY OSBOURNE : «Я не судился с ним!»



В рамках программы "The Five Count" бывший басист OZZY OSBOURNE'а Phil Soussan, записывавший пластинку "The Ultimate Sin" и вошедший в число авторов одной из самых популярных песен Ozzy "Shot In The Dark", ответил на вопрос о «странностях» в отношениях между ним и представителями Ozzy:



«Позвольте мне прояснить это раз и навсегда. Не так уж много странностей происходило. Я думаю, что произошло то, что я был в таком положении, когда я не мог заключить сделку, которую хотел. Я хотел сделать определённые вещи; я хотел заключить определённый тип сделки. И надо отдать должное Шэрон [жене и менеджеру Ozzy]. Послушайте, она представила нам всё очень простым способом. Мы были там, и нас наняли, чтобы мы проделали нашу лучшую работу, на которую только способны, чтобы Ozzy звучал и выглядел как можно лучше. И мы также знали, что если нас не устраивает такая ситуация, то, вероятно, три десятка человек ждут в очереди, которые с радостью придут и сделают то, что делали мы.



Дошло до того, что от меня стали требовать больше песен, а я хотел поднять уровень своих прав на песни и всё в таком духе, и по какой-то причине я не смог заключить приемлемую сделку с Шэрон, я не смог получить ту сумму, которую хотел. И тогда я просто подумал: "Пришло время двигаться дальше". И это было трудное решение — ты покидаешь самую популярную группу в стране. Но я тогда подумал: "Знаете что? Я уже однажды прошёл через всё это. Я съездил в один тур, сделал одно, сделал другое, и позвольте мне двигаться вперёд и посмотреть, что будет дальше". И я ушёл. Я полагаю, что она могла быть немного расстроена из-за того, что я ушёл. Но по какой-то причине у нас возникли проблемы с бухгалтерией. Внезапно я не смог получать зарплату, мои бухгалтеры несколько раз возвращались к ней. В конце концов всё это разрешилось. Это были просто проблемы с оплатой — что-то из серии задержки платежей. И я не знаю, какова была мотивация, или что это было, или была ли вообще какая-то мотивация для подобных действий — может быть, это было просто "с глаз долой, из сердца вон", но когда меня уже не было в группе, люди не спешили отвечать на мои звонки по таким вопросам. В итоге всё разрешилось, и случилось это, наверное, в 1992-м или 1993-м году. И с тех пор всё было просто прекрасно».



Soussan также добавил, что он слышал «несколько очень странных историй» о том, почему он якобы покинул группу Ozzy, включая то, что он подал в суд на Osbourne'а из-за невыплаченных гонораров.



«Меня попросили присоединиться к иску, который подал бывший басист Ozzy Bob Daisley, но я так и не присоединился к нему; мне не из-за чего было с кем-то судиться. Я думаю, что у Bob'а и Ли были какие-то проблемы, но когда они позвонили мне, я сказал им то же самое, что только что сказал вам: "Зачем мне это делать?" И на этом всё закончилось. Но вдруг появляются истории о том, что мы все судились. Мы никогда вместе не ходили в суд. Я никогда ни с кем не судился».













