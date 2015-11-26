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Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального



В рамках недавней беседы с MisplacedStraws.com барабанщик BLACK SABBATH Tommy Clufetos ответил на вопрос о том, какие у него были ощущения, когда он пришёл в группу на места Bill'a Ward'a:



«Честно говоря, я делал это так много раз в своей жизни — я всегда приходил после кого-то. Это был более высокий уровень. Но зная, что я заменял именитого барабанщика каждый раз, когда приходил, и в конце концов сейчас я вроде как, возможно, такой же именитый барабанщик, хотя я и горжусь тем, что стараюсь оставаться в тени, я был готов к такой ситуации. И я понимаю, что BLACK SABBATH — это Ozzy [Osbourne], Tony [Iommi], Geezer [Butler], Bill Ward; я понимаю, что это четыре составляющие, и я считаю, что пришёл, уважая это. И я знаю, что есть три человека, с которыми я играл, есть три лидера. Ozzy знал меня; он доверял мне. И я должен был заслужить доверие Tony. Я должен был заслужить доверие Geezer'а. И я не добился этого, говоря: "Я ваш парень", я добился этого, работая каждый день и зная каждую песню. И именно так можно заслужить доверие людей. Так что я думаю, что завоевал их доверие таким образом. И я думаю, что собираясь и выступая на концертах, я завоевал людей таким образом. Всегда найдутся скептики — это всё часть бизнеса, но моей целью было выходить и надирать задницу каждый день. И я могу поспорить, что никто не ушёл с шоу недовольным. Так что единственное, что я могу сделать, — это как можно лучше играть на барабанах и просто пройти через это. Если бы я не сделал этого, это сделал бы кто-то другой, вот и всё».







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