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Ozzy Osbourne

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24 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального

24 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу

21 май 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»

21 май 2021 : 		 Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью

19 май 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»

15 май 2021 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»

14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15

19 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE

13 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"

20 мар 2021 : 		 ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE

12 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE привился

12 фев 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

10 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19

2 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

20 янв 2021 : 		 Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле

6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½

15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19

9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»
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Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального



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В рамках недавней беседы с MisplacedStraws.com барабанщик BLACK SABBATH Tommy Clufetos ответил на вопрос о том, какие у него были ощущения, когда он пришёл в группу на места Bill'a Ward'a:

«Честно говоря, я делал это так много раз в своей жизни — я всегда приходил после кого-то. Это был более высокий уровень. Но зная, что я заменял именитого барабанщика каждый раз, когда приходил, и в конце концов сейчас я вроде как, возможно, такой же именитый барабанщик, хотя я и горжусь тем, что стараюсь оставаться в тени, я был готов к такой ситуации. И я понимаю, что BLACK SABBATH — это Ozzy [Osbourne], Tony [Iommi], Geezer [Butler], Bill Ward; я понимаю, что это четыре составляющие, и я считаю, что пришёл, уважая это. И я знаю, что есть три человека, с которыми я играл, есть три лидера. Ozzy знал меня; он доверял мне. И я должен был заслужить доверие Tony. Я должен был заслужить доверие Geezer'а. И я не добился этого, говоря: "Я ваш парень", я добился этого, работая каждый день и зная каждую песню. И именно так можно заслужить доверие людей. Так что я думаю, что завоевал их доверие таким образом. И я думаю, что собираясь и выступая на концертах, я завоевал людей таким образом. Всегда найдутся скептики — это всё часть бизнеса, но моей целью было выходить и надирать задницу каждый день. И я могу поспорить, что никто не ушёл с шоу недовольным. Так что единственное, что я могу сделать, — это как можно лучше играть на барабанах и просто пройти через это. Если бы я не сделал этого, это сделал бы кто-то другой, вот и всё».

BLACK SABBATH Touring Drummer TOMMY CLUFETOS: OZZY OSBOURNE Is





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