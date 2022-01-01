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SHARON OSBOURNE расскажет об OZZY



SHARON OSBOURNE в ноябре выпустит четвёртую версию автобиографии.



В рекламных материалах к книге, озаглавленной "Coming Home", обещается, что в ней будут подробно описаны одни из самых тяжёлых лет, которые она пережила: муки от разрушенного брака и неверности Ozzy, постоянный страх наркомании, потеря друзей и предательство коллег, а также её непрекращающиеся попытки справиться с кризисами психического здоровья.







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