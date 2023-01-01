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*Новое видео METALLICA 62
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»



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В очередном выпуске программы SiriusXM "Ozzy Speaks" Ozzy Osbourne пообщался с соведущим Билли Моррисоном и рассказал о своём гастрольном статусе:

«Я работал изо всех сил, пытаясь встать на ноги. Я дошёл до того момента, когда Sharon [жена и менеджер Ozzy] сказала мне: "Знаешь что? Ты не можешь продолжать бронировать туры, а затем отменять их". Так что если я когда-нибудь смогу вернуться к гастролям — хорошо. Но прямо сейчас если бы вы сказали мне: "Ты можешь отправиться в тур через месяц?", я бы не смог ответить "да". То есть если бы я мог гастролировать, я бы гастролировал. Но сейчас я не могу бронировать туры, потому что сейчас я думаю, что не смогу их провести».

Osbourne также прокомментировал тот факт, что некоторые СМИ сообщили, что он завершает гастрольную деятельность после того, как в начале февраля он опубликовал заявление, в котором сказал, что ему придётся отменить свои гастроли из-за травмы позвоночника, полученной четыре года назад, и других проблем со здоровьем:

«Эта чёртова пресса просто бесит. Я посмотрел, что написали в журнале: "Оззи при смерти". Я, чёрт побери, не умираю... Да ладно, ребята. Разве мне недостаточно плохо? Если я поправлюсь сегодня, если доктор скажет мне сегодня: "Ты можешь отправиться в турне", мне понадобится ещё где-то полгода, чтобы подготовиться, понимаете?»

Ozzy коснулся своих текущих проблем со здоровьем:

«Вы даже представить себе не можете... Вы не представляете, что у меня... Я чувствую себя не в своей тарелке. Единственное, что меня поддерживает, — это выпуск пластинок. Но я не могу делать это вечно. Я должен выходить на сцену... Я всё ещё испытываю постоянную боль. Я делаю всё возможное, чтобы воздерживаться от обезболивающих, но бывают моменты, когда я говорю: "Я должен что-то принять". На прошлой неделе я не мог... Я отлично спал, и вдруг две ночи подряд я не мог сомкнуть глаз. Если вы захотите меня пытать, просто не давайте мне спать пару дней. Я скажу всё, что вы хотите от меня услышать».




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