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*Видео с текстом от AVANTASIA 38
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Ozzy Osbourne

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21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»

2 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE полон сил

23 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк

7 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE был прооперирован

27 сен 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об ответе AEG

25 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG

13 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Тур называется "No More Tours" а не "No More Tours Ever"»

6 сен 2018 : 		 Выиграй шоу с OZZY OSBOURNE

4 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST

1 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE открыл североамериканскую часть тура

31 авг 2018 : 		 У OZZY OSBOURNE есть идеи для нового альбома

6 авг 2018 : 		 OZZY OSBOURNE выиграл первый раунд суда против AEG

25 июл 2018 : 		 OZZY OSBOURNE купил грузовик льда

10 июл 2018 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE в Израиле

4 июл 2018 : 		 Адвокаты OZZY OSBOURNE ответили на предложение AEG

15 июн 2018 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE

11 май 2018 : 		 SHARON OSBOURNE не смогла попасть в Мексику

29 апр 2018 : 		 OZZY OSBOURNE открыл прощальный тур

26 мар 2018 : 		 Николай Басков обвинил OZZY в плагиате

26 мар 2018 : 		 AEG ответили на иск OZZY OSBOURNE

26 мар 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подаёт в суд на промоутеров
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У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли



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SHARON OSBOURNE в недавнем разговоре с "The Talk" рассказала, что у неё и Ozzy одинаковые пароли от онлайн-аккаунтов.

«С момента, когда у моего мужа и меня были неприятности, мы решили использовать одинаковые пароли, так что он, к примеру, без проблем имеет доступ к моему телефону. Там ничего особенного, кроме счетов, нет, ну и я могу зайти на его телефон, и всё нормально. Смотреть что у него там у меня нет желания...»

Sharon добавила, что не сожалеет о своём решении остаться с Ozzy несмотря на то, что поймала его на изменах:

«Я очень рада, что не сдалась — очень. Ведь так просто взять уйти и сказать, что я в порядке... Но по факту-то нет, потому что я лишилась бы своего партнёра по духу».

Она также коснулась и темы развода своего сына:

«Я смотрю на сына, и ведь он был в браке 5,5 лет, и думаю: он сдался так быстро? Они оба так быстро сдались? Они оба довольны той ситуацией, в которой находятся сейчас. У них хорошие отношения друг с другом. Они счастливы. Они это сделали ради детей. Так почему бы одному из них не взять и не остаться?»



SHARON OSBOURNE Says She And OZZY






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