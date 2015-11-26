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У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли



SHARON OSBOURNE в недавнем разговоре с "The Talk" рассказала, что у неё и Ozzy одинаковые пароли от онлайн-аккаунтов.



«С момента, когда у моего мужа и меня были неприятности, мы решили использовать одинаковые пароли, так что он, к примеру, без проблем имеет доступ к моему телефону. Там ничего особенного, кроме счетов, нет, ну и я могу зайти на его телефон, и всё нормально. Смотреть что у него там у меня нет желания...»



Sharon добавила, что не сожалеет о своём решении остаться с Ozzy несмотря на то, что поймала его на изменах:



«Я очень рада, что не сдалась — очень. Ведь так просто взять уйти и сказать, что я в порядке... Но по факту-то нет, потому что я лишилась бы своего партнёра по духу».



Она также коснулась и темы развода своего сына:



«Я смотрю на сына, и ведь он был в браке 5,5 лет, и думаю: он сдался так быстро? Они оба так быстро сдались? Они оба довольны той ситуацией, в которой находятся сейчас. У них хорошие отношения друг с другом. Они счастливы. Они это сделали ради детей. Так почему бы одному из них не взять и не остаться?»



















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