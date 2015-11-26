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Ozzy Osbourne

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5 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил все даты тура 2019 года

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29 мар 2019 : 		 Запущена кампания о присвоении звания рыцаря OZZY OSBOURNE'у

20 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Берни Торме

14 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»

20 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии

16 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких

14 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии

13 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно

11 фев 2019 : 		 Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус

10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»
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OZZY OSBOURNE отменил все даты тура 2019 года



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OZZY OSBOURNE объявил о переносе всех своих гастролей в 2019 году, включая шоу в Северной Америке и Европе, так как он восстанавливается после травмы, полученной во время недавнего приступа пневмонии. Вокалист BLACK SABBATH упал в своем доме в Лос-Анджелесе, усугубив многолетние травмы (полученные во время аварии на мотовездеходе в 2003 году), из-за чего в прошлом месяце потребовалось хирургическое вмешательство. OSBOURNE останется под присмотром доктора в Лос-Анджелесе, пока полностью не восстановится.

Ozzy сказал:

«Я не могу поверить, что мне нужно перенести больше выступлений в туре. Слова не могут выразить то, как я расстроен, рассержен и подавлен. Я не могу сейчас гастролировать. Я благодарен за любовь и поддержку, которую получаю от моей семьи, моей группы, друзей и поклонников, и это действительно то, что заставляет меня двигаться вперёд. Просто знайте, что мне становится лучше с каждым днём... Я полностью выздоровею... Я закончу свой тур ... Я вернусь!»

Выступления в туре будут перенесены — новые даты намечены на февраль 2020 года, а посетителей концертов просят сохранить билеты, так как они будут действительны на новые шоу. Поскольку некоторые выступления 2019 года были фестивальными, они будут перенесены не полностью. Европейские даты 2020 года будут объявлены в ближайшие недели.

Ozzy недавно сказал, что он жив благодаря чистой удаче. Вокалист BLACK SABBATH боролся с пневмонией и инфекцией верхних дыхательных путей, что вынудило его отменить туры и провести несколько недель в больнице, но Принц Тьмы остаётся живее всех живых.

Ozzy рассказал в интервью журналу Metal Hammer:

«Если бы вы сказали мне много лет назад: "Как вы думаете, сколько вы продержитесь?" Я бы сказал: "Я умру к 40!" Удача преследовала меня всю дорогу. Если бы вы прочитали новость, в которой говорилось: "Ozzy Osbourne был найден мертвым в его гостиничном номере!", вы бы вряд ли сказали: "Не может быть" Вы бы сказали: "Ну это естественно!"»



OZZY OSBOURNE Postpones All 2019 Tour Dates



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

asog


5 апр 2019, 10:39		Эх, разваливается дедок. Долгие лета.

ИванСемичев


5 апр 2019, 11:09		Сохранять билеты до 2020 года ? Вы шутите ? Да есть очень высокая вероятность что этот доходяга не доживёт до 2020 года или уж окончательно завяжет с концертами по состоянию здоровья . Вполне вероятно что это конец Оззи Озборна как минимум как действующего музыканта . Теперь только в кресле каталке у камина и кипячёное молоко через трубочку.

Alisher


5 апр 2019, 11:45		Старик заслуживает всяческого уважения и почтения, но вот эти попытки держаться за сцену любой ценой и трясти там престарелыми мудями только вызывают жалость. Сидел бы дома,укутавшись в плел и попивал бы теплый эль, вспоминая бурную молодость.

SnakeZ


5 апр 2019, 11:57		Скорее всего в 20-ом в тур поедет уже голограмма. Жаль, уходит эпоха. Обычно в таком возрасте пневмония это очень-очень серъёзно.

Aleks_262


5 апр 2019, 12:12		К сожалению на записи нового материала не заработать на миску супа бедному музыканту (хотя самое время), да еще жена тиран будет выжимать последние соки.

gogatushka


5 апр 2019, 12:13		Что вы за занудные упыри. Да пускай все эти старички помрут на сцене, если хотят. Че вы вы их все по домам то рассадить хотите. Не хотите слушать и ходить на их концерты - не ходите. А я пойду.
Да чтоб вам Тимати по ночам грезился. Он же молод и талантлив.

Sunriser


5 апр 2019, 12:51		Надо Оззику срочно писать отказную на голограмму. Это жесткое кощунство так измываться над умершими музыкантами. Идея получше была у Улриха - сделать несколько голограммных Металлик, чтобы они выступали по городам и весям. Но при жизни.

Alias


5 апр 2019, 13:07		"Идея получше была у Улриха - сделать несколько голограммных Металлик, чтобы они выступали по городам и весям. Но при жизни."

Есть такая группа из Туниса - MYRATH называются. Вот они прямо сейчас на полном серьезе работают над воплощением в реальность данной идеи.

А что касается Оззи... Я был на Motorhead, кажется еще в 2009-м, уже тогда Лемми печальное зрелище представлял. Какой там драйв? Было видно, что деду реально тяжело уже. Возникало ощущение, что Лемми буквально к колонке прислонять надо, чтобы не упал. Я после этого понял, что не нужно мне таких зрелищ. Как-то жалко становится от созерцания подобной картины


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