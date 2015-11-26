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OZZY OSBOURNE отменил все даты тура 2019 года



OZZY OSBOURNE объявил о переносе всех своих гастролей в 2019 году, включая шоу в Северной Америке и Европе, так как он восстанавливается после травмы, полученной во время недавнего приступа пневмонии. Вокалист BLACK SABBATH упал в своем доме в Лос-Анджелесе, усугубив многолетние травмы (полученные во время аварии на мотовездеходе в 2003 году), из-за чего в прошлом месяце потребовалось хирургическое вмешательство. OSBOURNE останется под присмотром доктора в Лос-Анджелесе, пока полностью не восстановится.



Ozzy сказал:



«Я не могу поверить, что мне нужно перенести больше выступлений в туре. Слова не могут выразить то, как я расстроен, рассержен и подавлен. Я не могу сейчас гастролировать. Я благодарен за любовь и поддержку, которую получаю от моей семьи, моей группы, друзей и поклонников, и это действительно то, что заставляет меня двигаться вперёд. Просто знайте, что мне становится лучше с каждым днём... Я полностью выздоровею... Я закончу свой тур ... Я вернусь!»



Выступления в туре будут перенесены — новые даты намечены на февраль 2020 года, а посетителей концертов просят сохранить билеты, так как они будут действительны на новые шоу. Поскольку некоторые выступления 2019 года были фестивальными, они будут перенесены не полностью. Европейские даты 2020 года будут объявлены в ближайшие недели.



Ozzy недавно сказал, что он жив благодаря чистой удаче. Вокалист BLACK SABBATH боролся с пневмонией и инфекцией верхних дыхательных путей, что вынудило его отменить туры и провести несколько недель в больнице, но Принц Тьмы остаётся живее всех живых.



Ozzy рассказал в интервью журналу Metal Hammer:



«Если бы вы сказали мне много лет назад: "Как вы думаете, сколько вы продержитесь?" Я бы сказал: "Я умру к 40!" Удача преследовала меня всю дорогу. Если бы вы прочитали новость, в которой говорилось: "Ozzy Osbourne был найден мертвым в его гостиничном номере!", вы бы вряд ли сказали: "Не может быть" Вы бы сказали: "Ну это естественно!"»











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