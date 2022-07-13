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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
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Ozzy Osbourne

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13 июл 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом

6 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»

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25 июн 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

22 июн 2022 : 		 Тизер нового сингла OZZY OSBOURNE

16 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я дома!»

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выписали из больницы

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению

10 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник

28 май 2022 : 		 Вокалист FOZZY — о сравнении с OZZY

24 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Для своих лет я неплохо справляюсь!»

18 май 2022 : 		 Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE

17 май 2022 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью

15 май 2022 : 		 Режиссёр фильма о Рэнди Роадсе: «Семьи OSBOURNE и RHOADS никак не помогли в работе»

5 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE под капельницей

4 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE подцепила К...Д!

4 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в порядке

28 апр 2022 : 		 У OZZY OSBOURNE COVID-19

28 апр 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я была похожа на циклопа»

25 апр 2022 : 		 Реабилитационное крыло OZZY OSBOURNE

22 апр 2022 : 		 Дочка OZZY OSBOURNE выпустила новое видео

22 апр 2022 : 		 Документальный фильм о Рэнди Роадсе выйдет весной

16 апр 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE завершил работу над альбомом

9 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я в шоке от того, с кем играл на новом альбоме OZZY OSBOURNE»

1 апр 2022 : 		 MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE
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|||| 13 июл 2022

OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом



По сообщению Los Angeles Times, OZZY и SHARON OSBOURNE выставили на продажу дом в Лос-Анджелесе за 18 миллионов.

Sharon and Ozzy Osbourne ask $18 million for Hancock Park estate https://t.co/2Jls0kBJlU



Sharon and Ozzy Osbourne's Hancock Park estate https://t.co/d22D8UU7bn






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13 июл 2022
gravitgroove
Это то, что они за 3,5 купили в конце 90-х?
13 июл 2022
WahrandPhain
gravitgroove, недвижимость имеет свойство дорожать. я вот сильно удивился, что в моём неприглядном районе квартира за 2 года больше чем в два раза дороже стала. А это город ангелов, район Хэнкок Парк, историческая часть. Вот такое нашел:
В 2011 году было объявлено о решении четы Осборнов продать особняк, его стоимость оценивается в тринадцать с половиной миллионов долларов.

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