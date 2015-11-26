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Ozzy Osbourne

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2 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

20 янв 2021 : 		 Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле

6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½

15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19

9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»

26 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE использует пневматику

23 ноя 2020 : 		 SHARON OSBOURNE ушла на карантин

21 ноя 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY

13 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»

29 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами

16 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году

14 окт 2020 : 		 MASTODON, DARKEST HOUR, BARONESS, KVELERTAK исполняют OZZY OSBOURNE

10 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «COVID-19 реален, это не заговор»

7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»

28 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом

27 сен 2020 : 		 Внучки OZZY OSBOURNE заразились коронавирусом

24 сен 2020 : 		 У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19

21 сен 2020 : 		 Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом

20 сен 2020 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

20 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка

18 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»

16 сен 2020 : 		 Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE

14 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH
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OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".



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DC совместно с семью известными музыкальными коллективами представят линейку комиксов "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

Состав:

Issue #1: Featured band: MEGADETH

Cover artist: Juanjo Guarnido

Issue #2: Featured band: GHOST

Cover artist: Werther Dell'Edera

Issue #3: Featured band: LACUNA COIL

Cover artist: Timpano / Antonio Fuso

Issue #4: Featured band: OPETH

Cover artist: Mathieu Lauffray

Issue #5: Featured band: SEPULTURA

Cover artist: Albuquerque / Pedro Mauro

Issue #6: Featured band: DREAM THEATER

Cover artist: Santi Casas

Issue #7: Featured band: OZZY OSBOURNE

Cover artist: Marco Mastrazzo

Запуск серии запланирован в тринадцати странах в марте этого года и продлится на протяжении 2021 года.

OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER, Others Collaborate With DC On














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