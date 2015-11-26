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OZZY OSBOURNE , MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".



DC совместно с семью известными музыкальными коллективами представят линейку комиксов "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".



Состав:



Issue #1: Featured band: MEGADETH



Cover artist: Juanjo Guarnido



Issue #2: Featured band: GHOST



Cover artist: Werther Dell'Edera



Issue #3: Featured band: LACUNA COIL



Cover artist: Timpano / Antonio Fuso



Issue #4: Featured band: OPETH



Cover artist: Mathieu Lauffray



Issue #5: Featured band: SEPULTURA



Cover artist: Albuquerque / Pedro Mauro



Issue #6: Featured band: DREAM THEATER



Cover artist: Santi Casas



Issue #7: Featured band: OZZY OSBOURNE



Cover artist: Marco Mastrazzo



Запуск серии запланирован в тринадцати странах в марте этого года и продлится на протяжении 2021 года.































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