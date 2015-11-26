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Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких



Семья Bernie Tormé сообщила, что улучшений в состоянии здоровья гитариста после госпитализации не наблюдается. Bernie попал в больницу на этой неделе с диагнозом «двухсторонняя пневмония».



В данный момент музыкант подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



Заявление семьи гитариста гласит:



«Хотя Bernie попал в хорошие руки в больнице, никаких улучшений в его состоянии не наблюдается, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он остаётся в отделении интенсивной терапии. Мы благодарны за ваши мысли, молитвы и хорошие пожелания».











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