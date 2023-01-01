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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*THE AGONIST всё 18
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 18
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Ozzy Osbourne

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17 май 2023 : 		 Новые фигурки OZZY OSBOURNE

12 май 2023 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру

6 май 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE

28 апр 2023 : 		 OZZY OSBOURNE скучает по зрителям

30 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip

17 мар 2023 : 		 Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?

8 мар 2023 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»

5 мар 2023 : 		 ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»

3 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»

25 фев 2023 : 		 STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE

22 фев 2023 : 		 STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми в "Best Metal Performance"

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE обратился к OZZY OSBOURNE: «Только свистни»

1 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE завязывает с турами

27 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в рубашке с галстуком? Их есть у нас

12 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»

7 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»

7 янв 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Отключилась на 20 минут»

31 дек 2022 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

22 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»

14 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места

17 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о выдвижении на «Грэмми»

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE спел с Лемми

14 ноя 2022 : 		 Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE

12 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»
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Новые фигурки OZZY OSBOURNE



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Funko Pop! объявили о новом выпуске фигурки OZZY OSBOURNE — подробности доступны здесь.

New Funko Pop! OZZY OSBOURNE Figure Coming Soon




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