сегодня



ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE



Robert Mason (Warrant, The End Machine), Ira Black (Of Gods & Monsters, Lizzy Borden), Chuck Wright (Quiet Riot) и Johnny Kelly (A Pale Horse Named Death, ex-Type O Negative) исполнили композицию OZZY OSBOURNE'а "I Don't Know" в рамках "David Z Foundation All-Star Fundraiser" — видео доступно для просмотра ниже.







