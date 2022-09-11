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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 13
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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE выступил на открытии сезона NFL



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OZZY OSBOURNE выступил на открытии сезона NFL восьмого сентября на SoFi Stadium.








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11 сен 2022
P
Possessed
Первая песня - явно фанера (все партии), хоть ребята и старались, особенно Томми. А Закк, как известно, под фанеру не играет, - поэтому и вышел только под всеми любимый хит, который всё ещё качает - и сыграл его как надо.
А Озз, вроде бы должен быть уже в Англии, не?

просмотров: 756

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