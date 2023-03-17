17 мар 2023



Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?



По сообщению The Sun, OZZY OSBOURNE рассматривает варианты возвращения на сцену, даже если ему придётся выступать сидя в инвалидном кресле.



Друг певца заявил:



«Ozzy не оставляет надежды вернуться на сцену, несмотря на своё заявление, сделанное в прошлом месяце. Он заявил: "Я, бл$$ь, собираюсь вернуться на сцену".



У него всё ещё есть проблемы с равновесием, и он не может долго стоять на ногах без посторонней помощи. Он расстроен тем, что выступление в течение 90 минут с его знаменитым топтанием на сцене и взаимодействием с публикой исключено. Но он рассматривает возможность проведения концертов на троне, как это сделал Axl Rose в 2016 году с GUNS N' ROSES. Его очень впечатлил этот ход. И он считает, что Phil Collins показал, что аудитория реагирует на тебя.



Ozzy беспокоится, что он не сможет сидеть на месте, и это может оказаться сложной задачей. Но ведутся разговоры о том, чтобы задействовать некоторые спецэффекты и даже сценическое оборудование, чтобы кресло двигалось. Он полагает, что есть много вариантов, но не исключает, что будет выступать в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.



Так решил он Сам. Однако Sharon обеспокоена тем, что её мужу приходится много работать на концертах. Во-первых, она очень переживает за его равновесие и хочет, чтобы он вернулся к нормальной ходьбе, прежде чем обсуждать возможность возвращения. И она особенно беспокоится о том, что он может потерять равновесие и получить травму. Oz тоже говорил о том, что Sharon опасается, что болезнь Паркинсона может привести к тому, что он будет падать, как Майкл Джей Фокс».







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