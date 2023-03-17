Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 7
*Новая песня KILLING JOKE 7
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



17 мар 2023 : 		 Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?

8 мар 2023 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»

5 мар 2023 : 		 ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»

3 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»

25 фев 2023 : 		 STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE

22 фев 2023 : 		 STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми в "Best Metal Performance"

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE обратился к OZZY OSBOURNE: «Только свистни»

1 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE завязывает с турами

27 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в рубашке с галстуком? Их есть у нас

12 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»

7 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»

7 янв 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Отключилась на 20 минут»

31 дек 2022 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

22 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»

14 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места

17 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о выдвижении на «Грэмми»

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE спел с Лемми

14 ноя 2022 : 		 Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE

12 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»

10 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — об отъезде: «Мы не чувствуем себя в безопасности»

9 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «А я и ехать никуда не хотел!»

19 окт 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о болезни OZZY

7 окт 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о DAVID'е LEE ROTH'е: «Он не от мира сего»

6 окт 2022 : 		 Косметика от OZZY OSBOURNE
Показать далее
| - |

|||| 17 мар 2023

Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?



zoom
По сообщению The Sun, OZZY OSBOURNE рассматривает варианты возвращения на сцену, даже если ему придётся выступать сидя в инвалидном кресле.

Друг певца заявил:

«Ozzy не оставляет надежды вернуться на сцену, несмотря на своё заявление, сделанное в прошлом месяце. Он заявил: "Я, бл$$ь, собираюсь вернуться на сцену".

У него всё ещё есть проблемы с равновесием, и он не может долго стоять на ногах без посторонней помощи. Он расстроен тем, что выступление в течение 90 минут с его знаменитым топтанием на сцене и взаимодействием с публикой исключено. Но он рассматривает возможность проведения концертов на троне, как это сделал Axl Rose в 2016 году с GUNS N' ROSES. Его очень впечатлил этот ход. И он считает, что Phil Collins показал, что аудитория реагирует на тебя.

Ozzy беспокоится, что он не сможет сидеть на месте, и это может оказаться сложной задачей. Но ведутся разговоры о том, чтобы задействовать некоторые спецэффекты и даже сценическое оборудование, чтобы кресло двигалось. Он полагает, что есть много вариантов, но не исключает, что будет выступать в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

Так решил он Сам. Однако Sharon обеспокоена тем, что её мужу приходится много работать на концертах. Во-первых, она очень переживает за его равновесие и хочет, чтобы он вернулся к нормальной ходьбе, прежде чем обсуждать возможность возвращения. И она особенно беспокоится о том, что он может потерять равновесие и получить травму. Oz тоже говорил о том, что Sharon опасается, что болезнь Паркинсона может привести к тому, что он будет падать, как Майкл Джей Фокс».




Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 мар 2023
WahrandPhain
>Но ведутся разговоры о том, чтобы задействовать некоторые спецэффекты и даже сценическое оборудование, чтобы кресло двигалось.

ебанутым нет покоя. Шерон не оставит Оззи, пока не выжмет из него всё( жаль конечно этого добряка
Like!3
17 мар 2023
V
VAMPCUT
"Ещё, дай ещё! Довольно..." Никак не нажрутся, тьфу. Оставьте старика в покое уже!
Like!1
17 мар 2023
rassol
Может ли Оззи Осборн давать концерты в гробу? Может ли Оззи Осборн давать концерты из урны для пепла?
Like!5
17 мар 2023
D
Don Huan
Пол Ди’Анно: мой пездюк.
17 мар 2023
S
SatirDog
Это наша корова и мы её доим! Сказала Шерон.
Like!1
17 мар 2023
o
olly71
Газета The Sun самая жёлтая газетёнка Великобритании где регулярно пишут про инопланетян рептилоидов и плоскую землю. Это что то типа нашей Спид-Инфо или канала Рен Тв Так что не стоит обращать внимание что там пишут так как это всё высосано из пальца наркомана-журналиста и не имеет никакого отношения к реальности.

просмотров: 1472

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом