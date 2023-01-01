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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 12
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Ozzy Osbourne

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30 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip

17 мар 2023 : 		 Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?

8 мар 2023 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»

5 мар 2023 : 		 ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»

3 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»

25 фев 2023 : 		 STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE

22 фев 2023 : 		 STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми в "Best Metal Performance"

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE обратился к OZZY OSBOURNE: «Только свистни»

1 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE завязывает с турами

27 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в рубашке с галстуком? Их есть у нас

12 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»

7 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»

7 янв 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Отключилась на 20 минут»

31 дек 2022 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

22 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»

14 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места

17 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о выдвижении на «Грэмми»

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE спел с Лемми

14 ноя 2022 : 		 Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE

12 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»

10 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — об отъезде: «Мы не чувствуем себя в безопасности»

9 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «А я и ехать никуда не хотел!»

19 окт 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о болезни OZZY

7 окт 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о DAVID'е LEE ROTH'е: «Он не от мира сего»
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OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip



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Sharon Osbourne в программе "Piers Morgan Uncensored" подтвердила готовность OZZY выступить в рамках фестиваля Power Trip:

«Он в порядке. У него все гораздо лучше. Я кажется говорила вам об этом на днях, но теперь об этом объявили официально. Он выступает 6 октября в Америке. Это будет на площадке Coachella. Это будет отличное шоу: GUNS N' ROSES, METALLICA, AC/DC, OZZY...»

На комментарий ведущего, "рокер продолжает зажигать", Sharon ответила: «А он никогда и не заканчивал. Он возвращается!»

"He never stopped. He's back."






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