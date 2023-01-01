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OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip



Sharon Osbourne в программе "Piers Morgan Uncensored" подтвердила готовность OZZY выступить в рамках фестиваля Power Trip:



«Он в порядке. У него все гораздо лучше. Я кажется говорила вам об этом на днях, но теперь об этом объявили официально. Он выступает 6 октября в Америке. Это будет на площадке Coachella. Это будет отличное шоу: GUNS N' ROSES, METALLICA, AC/DC, OZZY...»



На комментарий ведущего, "рокер продолжает зажигать", Sharon ответила: «А он никогда и не заканчивал. Он возвращается!»

"He never stopped. He's back."













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