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OZZY OSBOURNE повредил металлические стержни, установленные в его грудную клетку после аварии на квадроцикле



Sharon Osbourne заявила, что Ozzy «крайне расстроен» тем, что его недавние проблемы со здоровьем заставили его отменить все живые выступления до конца нынешнего года.



На прошлой неделе Ozzy отложил все свои концерты, запланированные в 2019 году в Северной Америке и Европе, чтобы восстановиться после травмы, полученной во время лечения недавнего приступа пневмонии. Фронтмен BLACK SABBATH упал в собственном доме в Лос-Анджелесе. В результате неудачного падения дали о себе знать повреждения, полученные Ozzy в 2003 году во время аварии с участием квадроцикла. Вокалисту потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Osbourne будет находиться в Лос-Анджелесе под наблюдением врача до полного выздоровления.



В недавнем выпуске ток-шоу "The Talk" канала CBS Sharon дала волю слезам, рассказывая о недавних неприятностях со здоровьем её мужа. Sharon заявила, что у него «всё отлично», но он очень сожалеет, что ему пришлось разочаровать легионы фанатов:



«Ozzy... О Боже, я не знаю с чего начать, чтобы описать ситуацию вкратце... В начале года у него был очень сильный грипп, который перешёл в бронхит, а потом и вовсе в воспаление легких. И вот во время гриппа, когда он уже выписался из больницы, дома с ним произошёл несчастный случай. Он упал. Упал посреди ночи. За несколько лет до этого он попал в серьёзную аварию на квадроцикле, из-за которой он несколько дней был в коме. В результате этого падения он снова повредил себе спину, шею и плечи. Все эти металлические стержни и прочие штуковины, вставленные в его тело, оказались смещены и выбиты. Из-за этого нам пришлось отменить все концерты, запланированные на этот год. Но в остальном с ним всё хорошо, он неплохо себя чувствует, он в порядке».



Сдерживая слёзы, жена вокалиста добавила: «Но в душе он чувствует себя отвратительно. Он говорит, что единственное, что он умеет делать в жизни хорошо, — это выступать, и поэтому сейчас он крайне расстроен».



Ozzy провёл в коме восемь дней в декабре 2003 года в результате аварии на квадроцикле, произошедшей на территории его английского поместья. Музыкант сломал ключицу, несколько рёбер и и шейный позвонок, но, по его словам, самого происшествия он практически не помнит.



«Всё, что я помню, — как садился на квадрик, и всё — дальше как в тумане. Сон это был или явь. Мне казалось, когда я выходил и вновь проваливался в кому, что меня перевозили из одной больницы в другую, и это казалось довольно странным. Эдакое невероятное путешествие».



В своей книге "Я Оззи" музыкант написал, что в конце концов он «полностью восстановился» после аварии на квадроцикле:



«Моя кратковременная память, кажется, стала чуть хуже, но, возможно, это всего лишь возраст или влияние снотворного. Ну и моя грудная клетка доверху набита болтами, шурупами и металлическими штырями. Сейчас, когда я прохожу через металлоискатель, в Пентагоне орёт сирена. Но ведь это не повод для жалоб, не так ли?



Помню, как впервые вернулся в Америку после той аварии, и мне пришлось идти на осмотр к врачу. Он сделал снимки моей груди, развесил их на экране и присвистнул:



— Хорошая работа. И, наверняка, недешёвая. Во сколько это тебе обошлось? В семизначную сумму? В восьмизначную?"



— Вообще-то бесплатно, — ответил я.



Он не мог в это поверить:



— Что ты имеешь в виду?



— Государственное здравоохранение, — сказал я, пожимая плечами.



— Мать честная! Неудивительно, что вы, парни, терпите свой мерзкий климат! — воскликнул он».















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