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OZZY OSBOURNE : «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»



OZZY OSBOURNE в недавнем разговоре с The Times сказал, что не испытывал большого удовольствия от совместной работы с Tony Iommi:



«Нравилось ли мне с ним работать? Да не особо. Нравится ли он мне как человек? Да, мне он нравится как человек. Но если люди спросят меня: "Кто лидер BLACK SABBATH?" Я отвечу им: Tony Iommi! Потому что без его риффов мы бы до сих пор сидели на сраной репточке с пальцами в заднице и вопрошали: "Ну а дальше-то что?"»



Ozzy также сказал, что он «ушёл» из группы и сравнил свои отношения с остальными участниками SABBATH в их недавнем туре с воссоединением с бывшей девушкой спустя несколько десятилетий.



«Я расскажу вам, как это было. Это словно ты, когда был молодой, встретил девушку, пусть будет Сьюзи, ты с ней расстаёшься и не видишь её лет тридцать. Затем она приезжает в город, и ты думаешь: "О, я позвоню Сьюзи", потому что в вашей памяти остались только хорошие моменты, и ты их сокращаешь где-то до недели и думаешь: "О, я помню эту неделю, это было прекрасно". Но потом к тебе возвращается память, и тебе только и остаётся воскликнуть: "Вот же хрень, я же забыл про то, что четыре с половиной года я был чертовски несчастен!"»











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