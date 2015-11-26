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OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении



OZZY OSBOURNE в рамках визита в программу "The Talk" рассказал о состоянии своего здоровья:



«На самом деле всё пучком. Я восстанавливаюсь после операции, которую мне сделали в прошлом году. Так что так долго дома я не сидел никогда в жизни. У меня появился шанс увидеть ту часть жизни, которой живёт моя жена, пока я в турне. Были такие моменты, признаю».



На вопрос о том, как он ощущает себя прямо сейчас, Ozzy ответил:



«Мне лучше. Это медленный процесс, но он движется, и мне становится чуть лучше с каждым днём».













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