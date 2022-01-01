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Лучший результат в карьере OZZY OSBOURNE



Лучший результат в сольной карьере OZZY OSBOURNE'а в Великобритании показал новый студийный альбом "Patient Number 9" — он попал на вторую строчку британских чартов. "Ordinary Man" получил в 2020 бронзу, "Blizzard Of Oz" был седьмым, "The Ultimate Sin" и "Black Rain" были восьмыми. С BLACK SABBATH он дважды брал золото — с "Paranoid" и "13".





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