OZZY OSBOURNE получил Грэмми в "Best Metal Performance"



OZZY OSBOURNE был удостоен премии Грэмми в номинации "Best Metal Performance" за композицию "Degradation Rules". Среди претендентов были:



* "Call Me Little Sunshine" - GHOST

* "We'll Be Back" - MEGADETH

* "Kill Or Be Killed" - MUSE

* "Degradation Rules" - OZZY OSBOURNE (featuring Tony Iommi)

* "Blackout" - TURNSTILE



Ozzy: «Победа в номинации "Лучшее металлическое исполнение" была очень приятной, поскольку в песне участвовал мой давний друг и коллега по группе BLACK SABBATH Tony Iommi!»







