26 ноя 2023



SHARON OSBOURNE: OZZY должен быть в ЗСРнР!



SHARON OSBOURNE в программе "The Adam Carolla Show" обсудила отсутствие OZZY как сольного исполнителя в Зале Славы Рок-н-Ролла. На вопрос о том, как происходит отбор, Sharon ответила:



«Есть люди в правлении, и люди в правлении должны проголосовать за, и он должен быть в их списке, и за него должно проголосовать больше, чем, я думаю, половина. Больше чем половина членов правления. Но никогда не буду умолять, и я никогда не буду просить об одолжениях. Я никогда никого не просила об одолжении. Так что я считаю, что к черту тебя, если ты не понимаешь, что кто-то действительно заслуживает того, чтобы быть здесь. А вы этого не понимаете? Тогда до встречи».



Когда ведущий спросил Sharon, занималась ли она "каким-либо лоббированием", чтобы Ozzy попал в Зал Славы, она сказала:



«В прошлом году мы были на ужине для тех, кто был введен в Зал в прошлом году. Они пригласили нас на ужин, и мы пошли. И люди говорили Ozzy: "О, вас ввели в зал", а мы отвечали: "Нет, вообще-то. Нас просто пригласили поесть, вот мы и пришли". Это самое малое, что у нас было, но нет, лоббированием я не занималась.



Они знают, что Ozzy заслуживает этого. Они знают, что он выступал сольно. Нужно заниматься этим 25 лет. Он занимается сольным творчеством уже 43 года. Он продал почти сто миллионов альбомов в качестве сольного исполнителя. Ну и где он?! Включите его в список!»



Ozzy, как и остальные три участника оригинального состава BLACK SABBATH, был включен в ЗСРнР в 2006 году, но по сей день никогда не был номинирован на включение как сольный исполнитель.







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