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Ozzy Osbourne

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|||| 26 ноя 2023

SHARON OSBOURNE: OZZY должен быть в ЗСРнР!



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SHARON OSBOURNE в программе "The Adam Carolla Show" обсудила отсутствие OZZY как сольного исполнителя в Зале Славы Рок-н-Ролла. На вопрос о том, как происходит отбор, Sharon ответила:

«Есть люди в правлении, и люди в правлении должны проголосовать за, и он должен быть в их списке, и за него должно проголосовать больше, чем, я думаю, половина. Больше чем половина членов правления. Но никогда не буду умолять, и я никогда не буду просить об одолжениях. Я никогда никого не просила об одолжении. Так что я считаю, что к черту тебя, если ты не понимаешь, что кто-то действительно заслуживает того, чтобы быть здесь. А вы этого не понимаете? Тогда до встречи».

Когда ведущий спросил Sharon, занималась ли она "каким-либо лоббированием", чтобы Ozzy попал в Зал Славы, она сказала:

«В прошлом году мы были на ужине для тех, кто был введен в Зал в прошлом году. Они пригласили нас на ужин, и мы пошли. И люди говорили Ozzy: "О, вас ввели в зал", а мы отвечали: "Нет, вообще-то. Нас просто пригласили поесть, вот мы и пришли". Это самое малое, что у нас было, но нет, лоббированием я не занималась.

Они знают, что Ozzy заслуживает этого. Они знают, что он выступал сольно. Нужно заниматься этим 25 лет. Он занимается сольным творчеством уже 43 года. Он продал почти сто миллионов альбомов в качестве сольного исполнителя. Ну и где он?! Включите его в список!»

Ozzy, как и остальные три участника оригинального состава BLACK SABBATH, был включен в ЗСРнР в 2006 году, но по сей день никогда не был номинирован на включение как сольный исполнитель.




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26 ноя 2023
gravitgroove
А нужно ли это Оззи, он и так там, но с Сэббат. Видимо, у старой сумасшедшей такие амбиции на счет себя, что бы Оззи вошел туда и тогда ее менеджмент будет признан этим вхождением. Понятно уже давно, что она вечно ищет выгоды, иначе никак. Надеюсь, Оззи не войдет туда сольным исполнителем пока Шэрон жива.
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26 ноя 2023
Red One
gravitgroove, а так её менджмент ничем и никем не подтверждён, ага.
Давай лечись уже
Like!1
26 ноя 2023
gravitgroove
Red One, подтвержден!

https://www.sharonosbourne.com/biography.html

Может, нужны доказательства, что ты заднеприводный, и что тебя усыновили, а твоя настоящие родители - Ляля Колобок и один из ее бесчисленных клиентов?
26 ноя 2023
resurgamresponses
тут с Шарон нельзя не согласиться. с БС это понятно. Но Оззи явление и как сольная фигура. четко она сказала )) """"Нас просто пригласили поесть, вот мы и пришли"."""
Like!4
26 ноя 2023
Nord61
Конечно, старой мегере амбиции не дают покоя.
Хотя, ещё вопрос - так ли почётно присутствие там?
Учитывая, сколько достойных, заслуженных рок-групп туда даже не номинировали ни разу, и при этом сколько за последнее время в этот зал напринимали всяких левых членососов, не имеющих никакого отношения к рок-н-роллу, а также сколько повсплывало инфы о нечистоплотности его руководства - ЗсРнР в известной степени обесценился.
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