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OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла



Ozzy Osbourne прокомментировал предстоящее введение Рэнди Роадса в Зал славы рок-н-ролла.



Легендарный гитарист, игравший в группе Оззи четыре десятилетия назад, получит награду Musical Excellence Award на церемонии введения в этом году, которая состоится 30 октября в Rocket Mortgage FieldHouse в Кливленде, штат Огайо.



Премия Musical Excellence Award вручается артистам, музыкантам, авторам песен и продюсерам, чья оригинальность и влияние оказали огромное воздействие на музыкальный мир.



В беседе с Сэлом Чирринчионе, представляющим на радио Premiere Radio Networks ежедневные музыкальные новости и аудиоуслуги для классического рока и рок-радио — "The Classic Daily" и "Today's Rock Facts" — Оззи сказал:



«Я так счастлив, что гений Рэнди, который мы все видели с самого начала, наконец-то признан, и что его оценили по заслугам. Я только хотел бы, чтобы он был здесь лично, чтобы получить эту награду, чтобы мы могли отпраздновать это все вместе. Это действительно здорово, что семья, друзья и поклонники Рэнди могут увидеть, как его чествуют таким образом».







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